經濟大省紛紛調降成長目標 分析師：中國今年GDP增速難達5％

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國迄今已有20個省市公布2026年工作報告，其中有十幾個省市調降2026年經濟成長目標，預示了全國經濟成長目標可能出現4年來首度調降。

報導說，中國已公布2026年工作報告的十幾個省市，所設定的GDP（國內生產總值）成長目標低於去年，包括經濟大省廣東和浙江在內的十幾個省市，將經濟成長目標下調了0.5個百分點，或調整為靠近區間下限的數字。

中國31個省市設定的經濟成長目標通常與中央政府最終通過的目標一致，經濟大省的調降通常被視為全國調降的強烈訊號，這也印證外界的預期，即北京當局在連續3年將GDP成長目標設定在5%左右後，今年將進一步調降目標。

根據香港《南華早報》引述知情人士透露，官方設定的經濟成長目標可能在今年3月初召開的全國人大年度會議上公布，屆時官方目標可能設定在4.5%至5%之間。

花旗集團首席中國經濟學家余向榮發布報告表示：「明確調降經濟成長目標將降低對刺激政策的需求，尤其是在出口和新經濟持續支撐Ｋ型復甦的情況下。」余向榮指出，中國貨幣寬鬆政策（包括降息和降低銀行存款準備金率）可能推遲到第1季以後的風險正在升高。

