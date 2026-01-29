YouTube攜手蝦皮重磅合作！一般創作者也能賺電商財

YouTube與蝦皮購物今（29）日宣布在台啟動全新聯盟合作，帶來「無縫購物」全新體驗。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕YouTube與蝦皮購物（Shopee）今（29）日宣布在台啟動全新聯盟合作，帶來「無縫購物」全新體驗。觀眾在觀看YouTube影片同時，無須離開播放頁面，即可點擊並購買商品，讓靈感與行動無縫接軌，實現「看到就買到」的消費新模式。

隨著全球內容電商的快速發展，YouTube 大中華區與韓國策略合作夥伴總經理Brian表示，YouTube已從觀看影片的平台，進一步成為值得信賴的數位購物櫥窗。以2025年6月為例，YouTube全球有高達45億次的購物相關搜尋在站上發生；而台灣自2024年啟用YouTube Shopping功能以來，創作者已累積標註了超過6萬支影片。根據Kantar調查，有高達81%的台灣觀眾認為，YouTube上的創作者內容能幫助他們在購物過程中發掘與研究商品。

今日，YouTube正式宣布在台灣與蝦皮購物展開YouTube Shopping聯盟計畫，這項合作將既有的品牌自主標記功能擴展至「一般創作者」。

YouTube指出，只要符合以下條件，即可立即加入YouTube Shopping聯盟計畫，包括：已加入YouTube合作夥伴計畫、頻道訂閱人數達5000人以上、頻道類型非音樂藝人或官方音樂頻道，亦非兒童取向內容，且頻道所在地設定為台灣。

即便沒有自有商品，也能透過YouTube的社群信任力，結合蝦皮完善的電商物流與售後體系，順暢串接「內容」與「交易」，不僅讓創作者獲得更多收益機會，也為消費者與中小企業開創共榮的數位消費生態。

據YouTube統計顯示，全球用戶在過去一年觀看與購物相關影片的總時數超過350億小時；在台灣，超過1,800萬成年觀眾每天平均觀看 YouTube長達115分鐘；高達79%的觀眾表示，YouTube協助他們做出更具信心的購物選擇。YouTube表示，此次的深度整合帶來三大亮點：

1、不中斷觀影：觀眾可在觀看影片、Shorts 或直播時，直接點擊「購物按鈕」，在子母畫面中瀏覽蝦皮商品並下單，不需跳離影片。

2、創作者輕鬆上手：在 YouTube Studio中僅需點選商品，即可標記蝦皮平台上的對應商品。

3、Shorts導購潛力大：有購物貼圖的Shorts影片，其點擊率比單純按鈕高出40%。

YouTube Shopping聯盟計畫已在美國、韓國、東南亞與印度取得亮眼的成效；而台灣擁有極其成熟的數位生態與蓬勃的創作者能量，在2025年11月19日至12月 31日間的試行階段就已經展現亮眼的潛力：台灣活躍試用Shopping聯盟計畫的60多個頻道，在僅僅42天之內就促成了約9,000筆成功的交易訂單。

