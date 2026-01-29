中國深圳水貝黃金平台大爆雷 金額逾600億、苦主維權慘挨揍

中國深圳水貝黃金平台爆雷，大批投資人聚集現場維權。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價搶搶滾，許多中國投資者積極搶進，未料廣東深圳水貝國際珠寶交易中心頻現爆雷跑路事件，繼和誠行銀樓跑路之後，近日黃金交易平台「杰我睿」大爆雷，傳出無法兌付金額達133.92億人民幣（約台幣603億，以下同），來自中國各地的苦主聚集在水貝前維權，現場還發生投資人被打的失控場面。

綜合中媒及港媒報導，深圳水貝知名金店「杰我睿」的線上交易平台近日傳出資金鏈斷裂，投資人無法提現及提取自己在平台購買的金料，一位投資人表示，未兌付的金額高達133.92億，受害者超過10萬人。

據悉，自1月21日起，許多中國投資者發現，「杰我睿」珠寶及多個關聯的線上平台出現兌付困難，隨即引發恐慌，26日下午「杰我睿」珠寶實體店樓下聚集大量投資人；27日則有更多投資人聚集水貝市場，事態進一步升級。

根據中國社群平台所傳出的影片，現場許多人高喊「杰我睿」還我血汗錢。安徽合肥的張曉（化名）是上個月末在平台投入6萬（約台幣27萬）購買黃金，1月20日平台的錢提不出來。1月26日和妻子一起來到了深圳水貝，他告訴大紀元，「他（警察）把人分開，他不讓我們人全部聚在一起，好多人都被打了，那些警察在旁邊看著。

另有中國網友拍攝多名深圳警員出動的畫面，現場拉起封鎖線，高舉藍色布幕試圖隔開人群，現場尖叫聲四起。

深圳市羅湖區工作專班28日發布公告稱，近日，針對水貝一黃金預定價平台兌付困難問題，工作專班掌握轄區企業「杰我睿」經營異常情況，引發關注。羅湖區第一時間組建工作專班介入，督促企業履行責任。

公開資訊顯示，「杰我睿」成立於2014年，是深圳水貝地區具知名度的金店，主要從事貴金屬與珠寶買賣、回收業務，並透過線上小程式提供黃金、白銀與鉑金等貴金屬交易服務。

