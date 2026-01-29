風電大單在手！世紀集團3-1、3-2水下基礎訂單規模上看千億

世紀集團董事長賴文祥。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕水下基礎大廠世紀集團積極布局離岸風電，世紀鋼（9958）在位於台北港的第五期廠，以及印尼巴淡島廠都將在今年陸續完工。世紀鋼董事長賴文祥今（29日）表示，目前集團掌握的3-1、3-2風場所有水下基礎、基樁等訂單加起來會破千億元。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙風場將設置33座風力機組、共計500MW容量，委由世紀鋼建造首批水下基礎已組裝完工，預計6月就安裝首批水下基礎，明年6月可發出第一度電，整座風場2027年可如期完工。世紀鋼補充，33座水下基礎有20座是由世紀鋼負責打造，13座由韓國生產；首批水下基礎已完成，預計今年9月全數交件。

世紀風電副總經理賴宣邠提到，目前區塊開發除了海盛、海廣風場之外，「都有持續再談」。賴文祥更強調，目前集團在3-1、3-2相關訂單加起來會破千億元，包括水下基礎JACKET、基樁PP，尤其是基樁部分，因為進口有關稅、運費等，本土所生產的價格已跟國際接軌、具有競爭力。

賴文祥指出，因台灣推動離岸風場是由近到遠、從淺到深，隨風機大型化，水下基礎越大越重，整座風場使用的水下基礎噸數從過去1200噸翻倍到2600噸。

面對國產化政策調整，世紀鋼台北港的第五期廠與印尼巴淡島廠都將在今年完工，掌握國產化與非國產化訂單。但賴宣邠也強調，集團對政府離岸風電還是有信心，中長期仍以台灣本地市場為主，不過他也吐露，世紀風電（2072）已經是國內水下基礎交件最快的廠商，目前政策在3-3就要放棄國產化，對廠商是很大的困擾。

賴文祥更直言，本土業者不是只有世紀集團，華新麗華（1605）也斥資180億元建置海纜場，當初是政府鼓勵業者，事實上本土的離岸風電供應鏈已建置完成， 他批評，過去CIP的彰芳西島、中能風場都可如期併網，部分廠商把無法開發推給國產化實在是「牽拖」。

賴文祥說，缺電是事實、尤其缺綠電，台積電設廠更怕找不到綠電，護國神山需要綠電，世紀集團的水下基礎就是護國神柱，能供應綠電給業者。

