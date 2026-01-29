中工經營權之爭開戰 雙方律師就位

中工經營權之爭再開打，寶佳、中工雙方已找好律師。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕寶佳集團退出中工董事會，中工經營權之爭再度復燃，據了解，雙方都已找好律師，其中寶佳找來曾經幫助過小沈（沈慶京）在中石化經營權之爭時，擊退力麗集團的經營權頭號律師梁懷信；中工則找來曾在光洋科經營權之爭時協助公司派的鼎力法律事務所主持律師田振慶。

上週五中工公告，由寶佳集團派至中工出任董事的華建（2530）董事長鄭斯聰，因業務繁忙請辭董事一職，引起市場熱議，如今確定雙方走向分手，寶佳集團將全力爭取中工經營權，戰火將一觸即發。

寶佳請出大律師梁懷信，過去只要有經營權之爭，大多都有他參與的身影，包括彰化銀行經營權，代表公股對抗台新金；台苯經營權案，他協助台鋼集團；最特別的是，他曾在2012年協助威京集團的中石化，對抗力麗集團，成功守住公司派經營權，顯見梁懷信對威京集團有一定程度的了解，這次寶佳請到梁懷信，也是知己知彼的高招。

至於田振慶律師也是經營權之爭的常客，過去也打過泰山、光洋科等經營權之爭，目前則是國喬、第一金控董事。

由於今年中工將進行董事改選，外傳三大股東會委託書通路商已掌握在寶佳手上，不過寶佳目前持有中工約12.7%，但恐無法在市場加碼，因此如何讓小股東支持寶佳入主中工能帶來新氣象，將是寶佳能否勝出的關鍵。

