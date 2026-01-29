ETF股王00631L啟動分割「1拆22」! 3月24日分割前最後交易日。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）今（29）日宣布分割投票結果正式通過，元大投信官網公告，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日至3月30日暫停交易，3月31日恢復交易。

元大台灣50正2（00631L）為槓桿ETF，在多頭行情極具優勢，統計00631L於2014年10月31日掛牌以來至昨日為止，報酬率高達2171%，遠超同期間高含積量的ETF漲幅，以及同期間加權股價指數含息報酬率的442%，今日小跌5.2元、以458.75元作收。

請繼續往下閱讀...

法人分析，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富，過去因為上漲幅度驚人，價格從20元漲到現在約460元，每張投資門檻較高，參考0050、0052經驗，分割後價格將變得親民，吸引更多投資人加入。

00631L預計3月25日至3月30日暫停交易，以3月25日單位數進行分割，當天揭露之淨值即為分割後，惟至3月31日恢復交易前仍會波動，故可參考3月30日元大投信官網公布的00631L基金淨值，3月31日起即以分割後價格交易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法