CIP渢妙一期離岸風場首批水下基礎組裝完工 拚2027完工

哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下渢妙一期離岸風場，宣布完成首批水下基礎組裝。（CIP提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙一期離岸風場，今（29）日在台北港舉辦階段性成果發表活動，宣布首批水下基礎組裝完工的階段性成果。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃安裝33座風機，總裝置容量達500MW（百萬瓦），風場預計於2027年底完工，此次籌組的聯貸資金將用於支應渢妙一期離岸風場相關開發成本。CIP表示，首批水下基礎順利完成，顯示整體工程依既定時程穩健推進，預計在2027年如期完工。

渢妙風場執行長Mark Wainwright表示，首批水下基礎完工，反映CIP在交付大型且複雜能源基礎建設專案上的實績，渢妙風場在第三階段區塊開發第一期（3-1期）專案中進度持續遙遙領先，亦是目前區塊開發風場中唯一完成融資到位並進入實質施工的案場。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，隨著AI、資料中心及高科技製造快速擴張，市場對具規模的綠電需求持續攀升。CIP自2017年成立台灣辦公室以來，配合政府落實每一階段的離岸風電目標，每座風場具均準時完工實績。展望未來，CIP持續推進600MW渢妙二期的開發，有信心在2030年為台灣擴大挹注綠電。

