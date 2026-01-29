鈴木汽車銷售衝上全日本第2 日媒揭 : 打敗本田、日產的「關鍵秘密」

2026年1月東京改裝車展上，鈴木汽車展示一款Jimny Nomad。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕回顧2025年日本國內新車市場，最令人意外的不是總銷量數字，而是品牌排名的劇烈洗牌。日媒指出，日本新車銷售龍頭仍是豐田，但第二名卻不再是本田或日產，而是鈴木（Suzuki）站上全國新車銷售第2名的位置。

據報導，數據揭曉後，日本市場一片譁然，這個排名清楚顯示，長年由「豐田、本田、日產」構成的三強結構，已開始出現鬆動，日本社群網路上也不斷出現怎麼會是鈴木的聲音。業內人士分析鈴木勝出關鍵並非單一爆款車型，而是長期、穩定且貼近生活的產品布局。

根據日本自販連與全輕自協公布的數據，2025年日本新車總銷量為456萬5777輛、年增3.3%，結束連續2年的衰退。不

報導稱，鈴木汽車於2025年4月引進的「Jimny Nomad（5門版）」，成為去年日本車市熱銷。這款從印度生產的車型，定價約265萬-275萬日圓（約新台幣54.2-56.2萬元），原訂月銷1200台。由於市場反應遠超預期，開放接單僅4天即湧入5萬張訂單，達成率高達4166%，導致鈴木汽車被迫立即暫停接單，預計至2026年1月下旬才能重啟。

專家認為，鈴木一舉衝上全日本銷售第二名，旗下車款並不是有著驚天動地的大改款，而是每一款車都精準踩中市場需求，設計不浮誇、功能不多餘，卻能讓多數消費者「用得順、買得起」。

此外，與本田、日產形成對比的，是市場依賴結構的差異。鈴木長期深耕日本與印度兩大「庶民市場」，對美國市場的依賴度相對較低；反觀本田在國內過度倚賴N-BOX，日產仍處於產品線與經營體質調整期。現今日本市場進入物價上漲、房貸利率走高、實質薪資停滯的階段，消費者對汽車的需求也明顯轉向「縮小尺寸、降低負擔」。

多位近年購入鈴木車款的車主不約而同提到「CP值」。同樣是輕型車，其他品牌報價動輒逼近300萬日圓（約新台幣61萬元），鈴木卻能以百萬日圓出頭提供「夠用、耐用、不心痛」的選項。在日本薪水沒漲、車價卻節節高升的年代，鈴木反而成了最貼近現實的選擇。

分析師指出，鈴木在車市的挑戰仍在，主要是高附加價值與高單價車型的布局仍相對薄弱，已完成整改的大發也正加速回歸戰場，輕型車霸權之爭只會更加激烈。

