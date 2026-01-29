黃仁勳何時與北士科簽約？蔣萬安給答案

有關何時與輝達簽約？蔣萬安表示，主要還是要看黃仁勳的行程安排。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今（29）日下午抵達台灣，將先參與台灣的尾牙，然後拜會台積電（2330）創辦人張忠謀。台北市長蔣萬安今出席活動前受訪，媒體關心何時與輝達確定簽約北士科？蔣萬安表示，目前都還是持續合作、保持聯繫，最主要還是要看黃仁勳的行程安排。

輝達執行長黃仁勳今天午間1時05分，搭乘專機降落松山機場，這次來台將待4天，此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，拜會張忠謀後，再與台積電董事長魏哲家等供應鏈大老闆，一起享用舉辦「兆元宴」。

至於是否與台北市長蔣萬安見面，黃仁勳表示，目前還在安排，並表示北士科的輝達台灣總部最終設計比之前更漂亮。

台北市長蔣萬安稍早出席活動前受訪，媒體關心何時與輝達確定簽約北士科？蔣萬安表示，目前都還是持續合作、保持聯繫，最主要還是要看黃仁勳的行程安排。至於相關準備程序是否已經備妥？蔣萬安則說，「我們都已經正式準備好，預計會在農曆年前完成簽約」。

