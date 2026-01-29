台北101改名台灣101？ 賈永婕這麼說

台北101董事長賈永婕說，台北101「沒有改名的必要性」。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手成功爬上台北101，讓台北101紅遍全球，並引發台北101是否改名「台灣101」的論戰，台北101董事長賈永婕被問到這一題，直言台北101「沒有改名的必要性」。

賈永婕認為，台北101是伴隨很多人成長的地標名字，它就在台灣，沒有改名的必要性，也沒必要在文字討論，這是泛政治化的議題。

當初台北101開放霍諾德攀爬101不是要賺多少錢，主要是台北101在全球曝光，外國觀光客想要來台北101，來到台灣，不只會到台北101，也會到台北和台灣其他景點，更重要的是讓全世界看到不一樣的台灣，「台灣願意且敢做這件事」。

行政院長卓榮泰25日發文祝賀Alex Honnold徒手攀登，成功登上「台灣101」頂端喝彩；立刻引來台北市長蔣萬安反酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」

前總統也是前台北市長的陳水扁28日也參一腳，卓榮泰、蔣萬安都沒說錯，無論是台北101或是台灣101，說的都是他市長任內，不分中央地方、沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

