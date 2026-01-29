牛市來了？銅價飆新高首度突破1.4萬美元

銅價走揚。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕供應緊張和美元走軟，投資者紛紛湧入金屬市場，銅價飆升至歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）29日首度突破1.4萬元。

綜合外媒報導，受美元貶值、實物資產需求上升以及川普政府奉行更強硬的外交政策，導致地緣政治緊張局勢加劇等因素的推動，大宗商品價格在新的1年一路飆升。除了對能源轉型至關重要的銅之外，貴金屬價格也創下歷史新高。就連去年因全球供應過剩擔憂而承壓的原油價格，近幾週也出現上漲。

倫敦金屬交易所三個月期鋁期貨價格28日盤中來到1萬3965美元，29日首見1.4萬美元，銅價今年以來累計漲幅約12%，鋁價亦創下三年新高。

市場普遍預期銅價今年目標每公噸1萬至1.25萬美元。高盛日前報告稱，銅價首季大約落在每噸1.3萬美元，年底將回落至1.1萬美元。

銅價走揚主要是受銅買家大幅增加從倉庫提貨需求、市場預期AI相關需求強勁增長，因數據中心在冷卻和電力分配方面需要大量銅材等，不過，投資人要留意關稅及供需問題等影響。

