樂意《強棒出擊：ALL IN》台北電玩展登場，李雅英、安芝儇接力應援。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台北電玩展登場，樂意（7584）代理的全新棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》也參展，為貼近真實棒球賽事的現場氛圍，展期間將邀請啦啦隊女孩親臨展區，1月31日李雅英、2月1日安芝儇將出席展區活動；樂意指出，藉由寒假旺季期間參與2026台北國際電玩展，並結合試玩體驗、舞台活動與實體賽事等多元互動規劃，有助於提升《強棒出擊：ALL IN》的市場能見度與玩家參與度，期待挹注首季營收獲利。

樂意表示，《強棒出擊：ALL IN》以 中華職業棒球大聯盟（CPBL）正式授權為基礎，完整收錄各隊球員與真實球場元素，並以直覺式投打操作與策略對戰設計，打造兼具臨場感與競技深度的棒球體驗；遊戲針對台灣玩家習慣所進行的在地化調整，支援橫、直向視角切換，並加入應援系統，玩家可蒐集啦啦隊女孩卡片、打造專屬應援團隊，讓每場比賽不僅是勝負對決，更展現濃厚的應援文化魅力。

請繼續往下閱讀...

為貼近真實棒球賽事的現場氛圍，展期間將邀請啦啦隊女孩親臨展區，1月31日由李雅英、2月1日安芝儇將出席展區活動，透過舞台演出與互動應援，重現球場中熟悉的應援節奏與觀賽熱度，呈現結合棒球競技與粉絲應援文化的沉浸式體驗。參與舞台活動的玩家，除有機會獲得限定週邊獎勵外，亦可近距離感受啦啦隊應援互動，體驗結合棒球賽事與現場應援的獨特氛圍。

樂意指出，藉由寒假旺季期間參與此次台北國際電玩展，並結合試玩體驗、舞台活動與實體賽事等多元互動規劃，有助於提升《強棒出擊：ALL IN》的市場能見度與玩家參與度，進一步促進玩家體驗轉換，並帶動下載與用戶活躍表現，同時展現棒球文化與行動遊戲結合的發展潛力，為後續營運累積成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法