怕川普亂搞？英相施凱爾急見習近平 喊話「重啟關係」救經濟

英國首相施凱爾29日與中國領導人習近平會面。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普之前主張美國應接管格陵蘭，並表示將對抗議的歐洲國家課徵關稅。雖川普與北約秘書長呂特進行會談後，宣布雙方針對格陵蘭達成未來協議架構，並放棄對歐洲國家加徵關稅，但動盪已造成。隨著各國為防範川普執政期間的不確定性而加強對中外交，英國首相施凱爾（Keir Starmer）為解決經濟問題也在前往中國。

根據《路透》報導，施凱爾領導的中左翼工黨政府，一直難以實現其承諾的經濟成長目標。雖然對中國間諜活動和人權問題存在疑慮，但施凱爾仍將改善與中國的關係列為優先事項。施凱爾此次拜訪中國，有超過50位商界領袖陪同，顯示他尋求經濟方面的突破。

施凱爾29日在北京人民大會堂會見中國領導人習近平，表示希望與中國建立成熟穩重的關係，以促進經濟增長和安全。

習近平指出，中英關係經歷了曲折，這對兩國都不利，中國願與英國發展長期戰略夥伴關係。

英國在前幾屆保守黨政府執政期間，與中國關係持續惡化。當時英國以國家安全擔憂為由限制部分中國投資，並對香港政治自由遭壓制表達關切。英國安全部門也認為，中國經常對英國政府進行間諜活動。

英國倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）表示，預計中英將宣布一系列協議，以表明兩國關係的改善。

英國唐寧街已聲稱，施凱爾和習近平為展現中英合作跡象將宣布，英國和中國會聯合打擊參與非法移民販運的犯罪集團。該協議重點為，減少使用中國製引擎來運送人們穿越歐洲尋求庇護的小型船隻。

英國唐寧街補充，中英官員將共享情報，以識別走私者的補給路線，並與中國製造商合作，防止合法企業被犯罪集團利用。

