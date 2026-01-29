布局B2B市場 486團購推「商務通」服務

486團購推管家式服務「486商務通」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中小企業在採購辦公設備時，往往擔憂後續服務是否能順利銜接。電商486團購今日宣布，將推出全新B2B服務平台「486商務通」，將深耕多年的家庭消費服務經驗，延伸至中小企業辦公與商用設備領域。

486團購過去專注於服務一般消費者與家庭客戶。不過該公司發現，中小企業採購設備常憂心操作教學、故障排除到維修聯繫的溝通聯繫，若需在不同平台與品牌原廠之間反覆溝通，不僅耗時，也增加管理成本與營運負擔，也曾為可切入的商機。

486團購說明，有別於多數B2B採購平台以銷售為導向，設備售出後的操作與維修保固往往需由企業自行對接各品牌原廠，「486商務通」主打「服務單一窗口化」，整合486團購全台實體展示中心和週一至週日暢通的真人客服體系。

並且，企業在採購前後，無論遇到操作疑問或設備維修需求，皆可直接聯繫平台，由專人協助追蹤處理進度，降低中小企業在設備採購後常見的服務斷層與溝通焦慮。

除了售後服務的整合，486商務通也延續486團購長期堅守的「選品模式」。平台上架商品皆經過團隊實際評測、使用與篩選才引進販售，減少企業自行研究產品差異、比較規格與買錯重購所耗費的心力，降低採購決策的隱性成本。

對於缺乏專職資訊或設備管理人員的中小企業而言，可在有限時間內，快速選擇經過驗證、穩定度高的原廠辦公設備。

在財務規劃方面，486商務通同樣提出差異化作法。考量不少企業希望將預算轉化為實體資產，同時保有資金彈性，平台雖採直售模式，仍提供「30期低月付方案」，協助企業降低初期投入門檻並取得設備所有權，提供比傳統租賃更具效益的資產配置選擇。

在產品佈局上，486商務通聚焦企業數位轉型與會議效率需求。針對高度依賴雲端協作的企業，引進通過Google EDLA 認證的LG CreateBoard，可無縫整合 Google生態系；對於重視性價比與在地製造的客群，則推薦台灣製造的PERSONA真4K電子白板系列，協助汰換傳統投影機與白板。

此外，平台亦同步整合商務複合機、自動碎紙機、智能保險箱、環境家電與人體工學家具，從核心設備到辦公環境優化，提供一站式的企業採購方案。

486團購表示，「486商務通」的推出，不僅是品牌從B2C邁向B2B的重要里程碑，也希望透過選品把關、服務標準化與付款彈性化，協助台灣中小企業以更可控、更有效率的方式完成辦公設備配置，同時為平台營運注入新的成長動能。

