酷澎在台灣又爆爭議？韓媒獨家爆料招聘收集敏感個資

韓國媒體29日獨家報導，酷澎（Coupang）在台灣辦公室招聘過程中，涉嫌收集刑事與民事紀錄等敏感個人資訊。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國媒體29日獨家報導，酷澎（Coupang）在台灣辦公室招聘過程中，涉嫌收集刑事與民事紀錄等敏感個人資訊。由於該公司先前已因多次勞動法違規成為台灣政府監管對象，如今又出現招聘過程中過度收集個資的爭議，再度引發市場擔憂。該招聘政策自2025年9月實施，至今仍備受質疑。

據韓國媒體《國民日報》（Kukmin Ilbo，국민일보）28日公布的Coupang全球應聘者統一個人資訊處理指南，該公司在台灣辦公室招聘中，不僅收集薪資資訊、身份證或護照影本、學歷證明，還收集刑事紀錄、民事紀錄、財務無力資訊、與前雇主的利益衝突情況，以及可在全球媒體查到的不利資訊。該政策自去年9月開始實施。

法律專家擔憂，這類個資收集可能違反台灣現行法規。台灣《個人資料保護法》第6條將刑事紀錄列為原則上限制收集的敏感個人資料，第5條規定個資收集應限於招聘目的所需的最小範圍。

根據報導採訪1名台灣律師表示：「依台灣的就業服務法與《個人資料保護法》，除非能證明刑事紀錄或個人財務資訊與職務執行有直接相關，否則企業收集這類資訊可能受法律制裁。」他補充，像可在「可在全球媒體查到的不利資訊」這類範圍廣且定義模糊的項目，可能被認定為招聘不需的個資。

對此酷澎台灣方面否認與酷澎韓國存在直接關聯。酷澎台灣相關人士表示：「台灣法人與韓國酷澎股份有限公司為獨立個資處理者，依台灣法規收集、處理及使用個資。」

這名人士補充：「僅對具有正當業務需求的特定職位，會透過第三方招聘篩選公司，基於公開資訊進行背景調查。」

報導提出韓國國內法可能適用的問題也值得關注。針對全球應聘者統一個人資訊處理指南指出，台灣辦公室應聘者的個資，可能會為類似職務審查目的傳送給韓國法人酷澎股份有限公司。此外指南還提到，應聘者資料將自招聘結果通知日起，最長保存5年後銷毀，因此韓國法人可能參與了資料的存取與管理。

若適用韓國法，違法風險將更高。依據《刑的實效等相關法律》第6條，原則上民間企業不得收集；財務無力資訊則可能屬於《招聘程序公正法》第4條之3禁止收集的求職者財產資訊。

不過，台灣法與韓國法均規定，若取得當事人同意，可以收集個資。但招聘過程中的同意通常很難拒絕，因此是否能算作自願同意，仍存在爭議。

