騰雲科技澄清：與不法業者「騰雲資訊」是不同公司

上櫃雲端服務廠商騰雲科技今日澄清，與涉及賭博、洗錢等情事之不法業者騰雲資訊完全無關。圖右為騰雲科技董事長梁基文、左為執行副總張婷婷。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日檢警調查獲，一中國籍博弈業者來台成立「騰雲資訊」招募工程師，並涉嫌洗錢、賭博等不法情事。不過，上櫃服務廠商「騰雲科技」（6870）因公司名稱相似、憂名聲受影響，今日騰雲科技發布澄清，說明2家為不同公司、也非同集團成員。

騰雲科技鄭重澄清，近日媒體報導的「騰雲資訊」是另一獨立公司，並非騰雲科技（6870）及其關係企業。

請繼續往下閱讀...

騰雲科技依法在台灣證券市場掛牌，其公司名稱、營業登記、董事及經營團隊皆與報導案件無任何關係。而騰雲科技的集團成員包含：騰創數析、騰加數位、金隼行銷、騰荻信息（上海）、Turn Cloud Service （M） SDN. BHD、Turn Cloud Japan Inc、Turn Cloud Thailand Inc.、Turn 2 Cloud Technology Inc.。

騰雲科技也說明，其公司定位是智慧場域打造者，主要提供百貨、飯店、製造業等各商業場域業者全方位客、商、金流及AIoT解決方案，以建立代理式AI服務，並協助客戶建立OMO虛實整合的商業生態場景，是智慧場域升級的最佳夥伴。

目前，騰雲科技商業版圖擴及海內外超過一萬多家大型商業場域，並擁有協助跨國場域業者專案執行之經驗，具備卓越的解決方案導入能力。展望今（2026）年，公司透過AIoT as a Service協助海內外場域業者打造智慧建築解決方案的驅動下，預期營收增長速度翻倍提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法