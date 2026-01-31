那些年的台灣手機4》鴻海穩居代工霸主 「郭董手機」只留回憶

以高性價比搶攻市場的手機品牌InFocus（富可視；被網友暱稱為郭董手機），曾是台灣消費者換機清單上的熱門選項。（資料照）

〔記者方韋傑／專題報導〕那些年在通路主打「高規低價」、以高性價比搶攻市場的手機品牌InFocus（富可視；被網友暱稱為郭董手機），曾是台灣消費者換機清單上的熱門選項，甚至一度在中低價位帶建立鮮明存在感；不過近年來InFocus在台灣市場的活躍度已大不如前，新款機種更新趨緩，市場討論也多集中於早期產品，如今在各大手機通路與電商平台要找到新款InFocus手機已相當困難，品牌重心明顯轉移至其他領域，可視為逐漸退出主流手機市場。

回顧InFocus發展歷程，該品牌早期以台灣品牌之姿切入智慧手機市場，曾推出Windows Mobile與Android（安卓）系統手機，並以親民價格搭配不俗規格打出口碑，在競爭激烈的市場中找到定位。隨著智慧手機市場進入成熟期，消費者對品牌、相機、效能與生態系的要求拉高，競爭也從規格戰擴大為資源戰，品牌若要維持存在感，必須投入龐大研發、行銷與通路資源，生存門檻明顯提高。

InFocus後來由鴻海集團旗下富智康（FIH Mobile）取得主要股權後，被視為鴻海自有品牌之一，但隨著市場競爭愈發激烈，產品線更新速度放緩，未能持續跟上市場主流規格與節奏，市佔率也隨之下滑。如今InFocus在台灣市場聲量不若以往，品牌策略轉向其他應用領域，手機事業則逐步淡出消費者視野。

不過，InFocus的退場更像是一個台灣手機品牌時代的縮影，對鴻海而言，淡出的只是「品牌」，並非「實力」。在全球智慧手機供應鏈中，鴻海長年扮演關鍵製造角色，無論是產能規模、供應鏈整合、良率管理或全球布局，皆具備其他業者難以複製的優勢。即便消費市場上不一定再看得到InFocus新機，但在全球手機出貨潮背後，鴻海仍是最重要的製造支柱之一，至今仍穩居地球上最大的手機製造商行列，市場地位難以撼動。

