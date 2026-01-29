焦點股》大眾控：小金雞廣上赴中掛牌 大漲慶祝

大眾控昨日宣布小金雞廣上科技預計在中國證券市場申請掛牌，帶動股價迎來慶祝行情。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）昨日宣布小金雞廣上科技預計在中國證券市場申請掛牌，帶動股價迎來慶祝行情，今日在買盤加持之下，盤中高點觸及漲停價59元，截至上午11時59分暫報57.2元，漲幅6.52%，成交量1萬9407張。

大眾控表示，公司將於3月25日在台北市內湖區總部召開2026年第一次的股東臨時會，討論子公司廣上科技股份有限公司擬在中國證券市場申請掛牌案。廣上科技為拓展中國境內外相關產業市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高企業集團的全球競爭力，擬先向當地新三板（中小企業股份轉讓系統）提交申請。

大眾控指出，廣上科技擁有多年的高精密電子產品設計、研發和製造經驗，專注於COB半導體封裝和高精密電子產品的生產研發，並持續進行轉型和升級；在AI時代高速網路發展下，光通訊模組成為重要核心事業。為因應急速攀升的市場需求，廣上已在馬來西亞新山規劃新廠擴產。

大眾控認為，廣上科技倘若順利於中國新三板掛牌，增加募集資金管道，有利於擴建高階製程產線增加產能，提升業務競爭力，預期廣上掛牌後之營收及盈利會有增長，也能為廣上未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境及減輕財務費用。

大眾控強調，透過證券市場掛牌，提升廣上公司及本集團品牌可信度與國際能見度，有利於提升客戶對財務透明度與永續經營能力的信任，可更容易與客戶長期合作、拓展大型國際品牌合作，強化客戶結構與高階產品領域佔比。

