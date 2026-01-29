台灣4企業上榜！全球500大品牌排行揭曉

台灣4家企業挺進全球500大品牌名單，包括台積電、國泰人壽、中信金控、聯發科。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新品牌價值排名顯示，蘋果仍然是全球最有價值的品牌，台灣共4家企業挺進全球500大品牌名單，包括台積電、國泰人壽、中信金控、聯發科。

品牌價值顧問公司Brand Finance公布「2026年全球500大品牌」，今年全球前4大品牌維持不變，蘋果蟬聯榜首，微軟、Google、亞馬遜則緊追在後。

輝達本次則從第9名爬升到第5名，品牌價值飆增109.8%至1843.22億美元，擠下原先的第5名沃爾瑪，且超越TikTok／抖音、臉書及三星集團等企業，反映該公司在驅動全球AI基礎建設的關鍵角色。

今年台灣共4家企業擠進全球500大品牌，台積電的品牌價值去年成長15.1%至394.08億美元（約新台幣1.23兆元），排名第47名，高於去年的第51名；國泰人壽的名次從第487名升至第407名；中信金控首次進入500大，位居第418名；聯發科排名從第488名躍進至第451名。

「2026年全球500大品牌」前10名品牌如下：

1.蘋果（Apple）

2.微軟（Microsoft）

3.Google

4.亞馬遜（Amazon）

5.輝達（NVIDIA）

6.TikTok／抖音

7.沃爾瑪（Walmart）

8.三星集團（Samsung Group）

9.Facebook

10.中國國家電網（State Grid Corporation of China）

