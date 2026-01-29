焦點股》達明：黃仁勳加持 上沖下洗又翻紅

展望未來，達明目標持續深化的合作夥伴關係，不只是向市場提供機械手臂，更是提供一套能「看見」並「思考」的 AI 解決方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）旗下廣明（6188）小金雞達明（4585）今日開盤觸及2個月高點418元，隨後受到大盤走弱影響，盤中低點下探381.5元，振幅高達9.21%，在市場看好輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將訪台的預期心理支撐下，達明股價成功翻紅，截至上午11時28分暫報402.5元，漲幅1.51%，成交量2986張。

達明持續精進AI機器人領域能量，管理層昨日指出，公司取得金屬精密機構製造商jpp-KY（5284，經寶精密）專案訂單，協助對方完成大規模自動化轉型，藉由部署50台內建視覺AI的達明機器人（TM AI Cobot）以克服製程瓶頸，實現10種複雜應用的自動化製程，並釋放超過8萬小時的關鍵產能工時。

展望未來，達明目標持續深化的合作夥伴關係，不只是向市場提供機械手臂，更是提供一套能「看見」並「思考」的 AI 解決方案。jpp-KY已於2026年啟動新一輪的應用開發，包括更先進的測試機台應用。透過24小時不間斷運作的高效產能，與在地化技術團隊的快速響應，達明將持續協助全球製造業客戶，在AI自動化的浪潮中，實現產能與品質的雙重躍升。

