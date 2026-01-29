龔明鑫華府演講：AI爆發、非紅供應鏈盼台美攜手合作貢獻全球

經濟部長龔明鑫在華府智庫大西洋理事會主任Markus Garlauskas（右一）主持下，與國際貿易委員會（NFTC）副總裁Jeannette Chu（左二）以及美國航太工業協會（AIA）副總裁Dak Hardwick（左一）與談。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫近期率團訪美，28日出席美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）舉辦的座談並發表演說，他強調，未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色，希望台美攜手合作對世界做出更大貢獻。

華府知名智庫大西洋理事會以「台灣在全球供應鏈的關鍵角色及美台夥伴關係」（Taiwan’s role in global supply chains and the future of US-Taiwan ties）為題邀請龔明鑫發表專題演講，並接受訪談。

龔明鑫表示，過去10年發生許多影響經濟的重大發展，諸如美中貿易戰、新冠疫情及川普關稅政策等，台灣均展現強大韌性，並逐漸從過去依賴中國市場轉為布局全球。他指出，台灣並憑藉在全球晶圓代工與IC封測市場的實力，與美國IC設計公司形成緊密的技術互補與分工。

龔明鑫也強調，台美經貿夥伴關係持續增長，從2020年至2024年，台灣對美投資年均增長率達36%，目前台灣廠商在美國已形成跨州的半導體與資通訊產業聚落，涵蓋加州、亞利桑那州及德州等地。

另外，近期台美簽署台美投資合作備忘錄（MOU）及舉行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），奠定雙方政府合作的新里程碑。展望未來，龔明鑫說，在「非紅供應鏈」的趨勢發展下，台美在次世代通訊、低軌衛星、無人機、關鍵礦物及生物科技等重要供應鏈領域將全面合作。

經濟部指出，龔明鑫會後與全國國際貿易委員會（NFTC）、美國半導體產業協會（SIA）、美光、台積電、西屋電氣企業等近20家華府重要商會、產業協會及科技企業代表舉行閉門會談。與會代表推崇台灣在對等關稅談判取得優越成果，將使台灣和日、韓等國在美國市場公平競爭，為深化台美經貿關係奠定良好基礎。

經濟部轉述，與會代表高度肯定美台日前簽訂矽盛世（Pax Silica） 共同宣言，認爲台灣是美國在構建安全、繁榮及創新驅動之半導體/AI供應鍵不可或缺的夥伴。龔明鑫也感謝與會美商深耕台灣多年，並持續擴大對台投資與採購，促進台灣產業、經濟成長及深化台美供應鍵合作的重要夥伴。

龔明鑫此行也拜會重要的美國聯邦參議員，說明台美簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）對促進雙方企業投資重要性，盼美國會持續支持，並籲請儘速完成立法。

