無需學歷、技能，5種「不起眼」遠距工作 年薪上看逾200萬。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你正在尋找1份不需要太多特殊技能和學歷的遠距工作，專業平台點名，Belay虛擬助理服務、Comcast虛擬聊天代表等5種工作機會，雖然這些工作枯燥、不起眼，但收入可觀，其中又以Coinbase遠端持倉薪資報酬最優渥，年薪7萬美元（約新台幣219.1萬）。

《GOBankingRates》報導，理財平台Learn with Lukas詳細介紹了5種雖然不光鮮亮麗，但收入可觀的遠距工作。這些職位無需任何經驗或學歷，幾乎任何願意在家中從事簡單工作的人都可以申請。

請繼續往下閱讀...

1、受訪者－研究參與者

報酬：平均每項任務75美元（約新台幣2348元）

Respondent 讓您有機會參與來自 IBM、微軟和 Dropbox 等數十億美元公司的正規研究計畫。與那些報酬微薄的普通調查騙局不同，這些研究計畫會為您的時間和意見提供實質的報酬。

據 Learn with Lukas 平台稱，該平台每月發布約4000個新任務，總支付額達30萬美元（約新台幣939萬）。報酬會立即轉入您的 PayPal 帳戶，無需像其他平台一樣等待數月才能收到禮品卡。雖然這並非一份穩定的全職工作，但如果學習內容與您的個人情況相符，則可以提供可觀的額外收入。

2、康卡斯特（Comcast）虛擬聊天代表

薪資：基本時薪14.50美元（約新台幣454元），另加佣金（每月佣金最高可達 1400美元（約新台幣4.38萬）以上

這份工作需要你透過簡訊聯繫想要取消或更改康卡斯特套餐的客戶。你需要按照既定話術來挽留客戶或推銷高級服務，並從成功的銷售中獲得佣金。

部分銷售代表除基本工資外，每年還能獲得高達1.7萬美元（約新台幣53.21萬）的佣金。工作時間為下午 3:30 至午夜，包括週末。該工作僅需高中學歷和基本的溝通能力。

3、Belay虛擬助理服務

薪資：行銷助理職缺每小時28至33美元（約新台幣877至1033元）

Belay 與多家大型公司合作，提供遠端行政支援。它負責客戶匹配、付款和專案管理，讓您可以專注於實際工作。

作為自由工作者，您可以每週工作 10 至 30 小時，每月薪資直接存入您的銀行帳戶。公司只要求您擁有一台筆記型電腦、一部智慧型手機和穩定的網路連線。

4、ABC法律客戶服務代表

薪資：起薪每小時12美元（約新台幣376元）

這份工作需要你打電話給律師，確認他們是否能提供法院文件遞送服務。你會按照提供的名單和話術進行操作，所以工作很簡單，不需要任何法律知識。

該公司提供100%遠距辦公，無需任何經驗或學歷要求。雖然起薪不高，但他們致力於為優秀員工提供晉昇機會和更高的未來薪資。

5、Coinbase遠端持倉

薪資：美國職位年薪7萬美元（約新台幣219.1萬），英國職位年薪4萬英鎊（約新台幣173.24萬）

該加密貨幣平台除了技術職位外，還提供各種入門級遠端職位。其招募遍及多個國家，並為客戶服務和支援職位提供具競爭力的薪資。

超過50%的員工推薦加入該公司，工作地點遍及美國、加拿大、印度、英國、巴西等國家。這些職位比其他職位需要投入更多精力，但提供的是全職職涯發展機會，而不僅僅是兼職收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法