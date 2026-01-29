「這產業」要被記憶體團滅？Zotac示警：這一波恐只剩這些大咖活下來

記憶體荒，恐將深刻改寫顯卡市場的版圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體供應危機持續惡化，顯卡產業正被推向懸崖邊緣。據報導，全球顯卡大廠Zotac罕見發出重話警告，直指目前的記憶體供應情勢「極度嚴峻」，若短缺狀況持續，小型顯卡品牌恐面臨被市場全面淘汰的命運。

Zotac表示，顯卡廠商高度依賴少數高頻寬記憶體供應來源，如今在GDDR6與GDDR7供給緊繃、價格暴漲的環境下，真正能活下來的，恐怕只剩下資本雄厚、與記憶體供應商關係最緊密的少數大廠。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，Zotac的示警在科技圈引發不小震撼，因為這並非一般的供應鏈雜音，而是1家一線顯卡製造商，對整個產業未來的直球判斷。

分析師指出，在GDDR6、GDDR7供應受限、成本飆升，加上供應商高度集中的多重壓力下，一個年產值數百億美元的產業，正站在結構性重組的臨界點。而這樣的整併壓力，偏偏發生在 AI、電競與專業運算需求同步暴增的時間點，讓產業處境更加尷尬。

這波記憶體危機並非短期亂流，而是半導體產業長期結構問題的集中爆發。記憶體製造高度資本密集，最終形成由三星、SK 海力士與美光三強主導的寡占格局。顯卡廠商幾乎沒有替代方案，只能在手機、資料中心等同樣「吃記憶體」的產業夾縫中爭搶產能。一旦記憶體大廠優先配置高毛利產品，或自身產能受限，顯卡製造商就會瞬間陷入被動。

從成本面來看，這場危機的殺傷力尤其致命，以1張顯卡通常搭載8GB至24GB的高效能記憶體，記憶體就是物料成本的大宗。當價格在短時間內翻倍甚至翻數倍，廠商只剩兩條路，包括自行吞下成本、犧牲利潤或轉嫁給消費者、承擔銷量流失風險，但這對本就毛利有限的小型顯卡品牌而言，兩條路幾乎都是死路。

更棘手的是，這次的短缺不同於過往。它不是單純的需求暴衝或產線事故，而是來自於長期產能投資不足、記憶體世代交替，以及 AI 對運算與記憶體需求結構性上升所共同造成的結果。GDDR7 的量產推進不如預期，而 GDDR6 又隨著產能轉移逐步收縮，導致新舊世代同時「不夠用、又很貴」，讓顯卡廠商在產品規劃上進退失據。

地緣政治因素進一步放大了風險，出口管制、科技戰與在地化製造政策，使本就脆弱的供應鏈更加碎片化。部分中國顯卡廠商同時面臨高階記憶體取得困難、國內替代方案尚未成熟的雙重壓力。記憶體產能高度集中於東亞，也意味著任何區域性衝擊，都可能迅速波及全球顯卡市場，而新產能從決策到量產，往往需要數年時間，遠水難救近火。

專家指出，近年顯卡市場已不斷收縮，不少小品牌不是退出市場、就是被併購，在這樣的環境下，產業整併幾乎成為必然趨勢，這波記憶體荒，可能會進一步加速洗牌，最終留下少數具備資本實力與供應鏈話語權的玩家。

對消費者而言，這意味著選擇變少、價格變高、創新速度放緩；對 AI 與高效能運算生態系來說，長期影響同樣不容忽視。

這場危機也突顯出輝達（NVIDIA）與AMD的結構性優勢。作為GPU晶片設計者，他們能直接與記憶體供應商談判，掌握更大的配置與定價話語權；反觀Zotac、華碩、微星、技嘉等板卡夥伴，則同時受制於 GPU 配額與記憶體採購，風險被雙重放大。

市場開始質疑，這種板卡夥伴模式是否還能長期維持，未來是否會走向由晶片商直銷、或只保留少數大型代工夥伴的結構。

儘管各家顯卡廠商積極因應，包括簽訂長期供貨合約、調整產品線、嘗試降低對特定記憶體規格的依賴，但這些策略都需要時間與資本支撐。產業與政府也試圖推動記憶體產能擴張，但動輒百億美元的投資門檻，這意味著短期內難有解方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法