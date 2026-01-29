台灣遭點名「走後門操縱匯率」 蔡維哲：邏輯站不住腳

華府智庫學者塞瑟（Brad Setser）近日撰文指出，台灣近期調降壽險業外匯避險比例與成本的監管變革，形同「走後門式貨幣操縱」，意在壓低新台幣匯率。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕華府智庫學者塞瑟（Brad Setser）近日撰文指出，台灣近期調降壽險業外匯避險比例與成本的監管變革，形同「走後門式貨幣操縱」，意在壓低新台幣匯率。中山大學財管系特聘教授蔡維哲指出，此論點不僅在計量邏輯上站不住腳，更是對台灣金融體制轉型陣痛的專業傲慢。

蔡維哲表示，塞瑟論點中最大的漏洞，在於他對NDF（無本金交割遠期外匯）避險機制的「因果倒置」。他指控壽險業調降避險比率是在「壓低台幣」，卻完全無視歷史數據呈現的真實圖譜。

事實上，新台幣匯率的強勢升值才是激發壽險業加大NDF避險部位的「因」，而非「果」。觀察實務操作，每當台幣面臨強勁升值壓力時，業者為了平抑財報上因會計評價產生的即期損失，被迫在短期NDF市場瘋狂加碼，這是一種典型的「被動式防禦」。

但歷史反覆證明，即便NDF避險部位因台幣升值而激增，台幣依然在強大貿易順差驅動下持續走升。

塞瑟宣稱避險比例下降10%的「500 億美元」能抵銷經常帳順差，但蔡維哲表示，這犯了嚴重的「類別謬誤」。1500億美元的貿易順差是實體、不可逆的本金流入，對外匯市場具備直接定價權，但塞瑟口中的500億美元，不僅將「存量調整」錯誤當作「即期需求」，更無視了NDF作為「現金差價結算」工具，其合約存續期間根本不涉及實體本金。

蔡維哲指出，減少NDF避險，僅代表減少了與華爾街投行間的匯率對賭，在不涉及實體美元買賣交割的情況下，投行對沖自身NDF曝險策略對即期匯率的影響根本不具顯著性。

此外，塞瑟無視壽險業避險行為在「時間維度」上的高度荒謬。台灣壽險業承擔的是長達20年甚至30年的長期美元負債，然而市場上可用的避險工具如NDF，卻多為3至6個月的極短天期合約。

蔡維哲表示，用極短期工具對沖極長期負債，不僅無法有效移轉長期匯率風險，反而製造了永無止境的「展期風險」與高昂手續費。當壽險公司降低NDF比率時，實質上是回歸經濟理性，拒絕再將保戶資產投入「以短支長」的財務黑洞。

問題在於現行會計準則的僵化。在IAS 21要求下，長期美元資產必須以每季期末即期匯率評價，造成短期未實現損益劇烈波動。為了平抑這種「紙上虧損」，壽險業被迫陷入每季續約的避險陷阱，形成展期成本的無底洞。

蔡維哲說，過去十年，全體壽險業累計避險成本已逾2兆元，這筆天文數字原應用於強化體質，其中部分卻白白流向了全球金融中介機構。

金管會推動外匯價格變動準備金新制，核心邏輯正是要打破這個惡性循環。據最新統計，壽險業外價金水位已升至6137億元新高，這些資源不再流向短期避險的高昂成本，而是透過依法提存轉向強化壽險業的資本韌性。這是將資源從「短期會計美化」轉向「長期資本強化」的制度優化，完全符合國際會計準則關於「允當表達經濟實質」的精神。

蔡維哲表示，最令人遺憾的是，塞瑟對台灣金融監理機制的質疑，是對會計專業主義的嚴重冒犯。此次修正經過會計研究發展基金會、及會計師公會全國聯合會等專家學者達成高度專業共識，具備極高的學術嚴謹度與獨立性，絕非台灣央行所能輕易驅動。將專業會計準則的嚴謹研議矮化為貨幣操縱，更是對致力於會計獨立性專家學者的極度不尊重。

蔡維哲指出，《左傳》曾言：「恤民之患，而其財用之不匱」，真正的風險管理應是厚植實力。塞瑟將資產負債管理的優化扭曲為貨幣戰爭，掩蓋不了其試圖維護既有金融中介利益格局的算計。這場制度變革是壽險業轉型為「長期穩健投資者」的正當路徑，台灣應堅定展現戰略定力，這更是捍衛金融主權與資本安全的必要之舉。

