焦點股》宇隆：減速機進入人形機器人實測 股價強漲

2026/01/29 10:15

精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價一度強攻漲停264.5元，截至10:04分，宇隆股價暫報263元，漲幅逾9%，成交量5647張。（宇隆提供）精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價一度強攻漲停264.5元，截至10:04分，宇隆股價暫報263元，漲幅逾9%，成交量5647張。（宇隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價一度強攻漲停264.5元，截至10:04分，宇隆股價暫報263元，漲幅逾9%，成交量5647張。

宇隆2025年營收為32.75億元，較2024年減少10.49%。

宇隆與信邦（3023）簽署策略合作備忘錄，雙方將結合精密傳動、控制模組、連結設計與國際客戶服務能量，使TUF ONE不再只是單純減速機的供應，而能以更接近系統整合端的「模組化形式」切入市場。

並有助於縮短終端客戶導入時間，快速滲透至不同類型的機器人、無人機、機器狗及自動化解決方案的平台項目。

宇隆指出，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深之特性，導入後的客戶黏著性高，明年減速機事業將進入量產週期，可望成為未來2~3年營收成長動能。

