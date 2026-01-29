焦點股》聯電：法說成長動能有限 爆量跌停

法說成長動能有限，聯電股價爆量跌停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會，去年第四季與全年獲利皆下滑，今年第一季也跟上季持平，全年有信心再度迎來成長；法人認為，聯電下半年雖較上半年好轉，但成熟製程成長有限，要有新的成長動能恐要到2028年才會浮現，「大部分美好的故事都在2028年以後」，加上法說前股價漲幅大，衝擊聯電今股價開低走低，盤中陷跌停至68.4元，下跌7.5元，成交量超過23萬張。世界先進（5347）也跌停。

聯電在22奈米營收季成長31%的帶動下，去年第四季毛利率達30.7%，營業利益達122.25億元、季增10%，但受所得稅費用侵蝕達55.04億元等因素拖累，稅後淨利為100.6億元，季減達32.9%、但年增18.3%，稅後每股盈餘為0.81元；全年稅後淨利417.16億元、年減11.6%，稅後每股盈餘3.34元，創近五年新低。

聯電表示，今年定價環境較去年有利，隨著22奈米平台的投片量加速成長，加上其他新解決方案持續獲得客戶採用，聯電對2026年有信心將再度迎來成長，預估第一季晶圓出貨量將與上季持平，產品平均售價（ASP）也持穩，但毛利率與產能利用率將下滑，整體表現將優於往年同期傳統淡季走勢。全年有信心優於業界平均成長幅度。

