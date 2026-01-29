台灣人好會吃！買了這麼多印尼海鮮

海鮮示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕印尼漁業部表示，印尼對台灣與南韓的海鮮出口趨勢持續穩健成長。2025年，印尼對台灣出口海鮮價值約1.063億美元（約新台幣33億元）。

安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，為擴大全球市場准入並提升外匯收入，印尼漁業部持續推動加工廠出口核准制度，確保出口海鮮符合國際衛生與食品安全標準。

漁業部品質管制署署長Ishartini指出，近期已有33家加工廠獲得出口核准，使得可向台灣出口的印尼加工廠總數達711家，向南韓出口的總數達710家。

根據統計，2025年，印尼向韓國出口了2萬6107噸海鮮，價值約8730萬美元（約新台幣27億元）；向台灣出口了5萬7308噸海鮮，價值1.063億美元。

Ishartini強調，新增核准單位將有助提升出口表現，尤其是滿足2026年農曆新年前的市場需求，並表示，出口到韓國的主要產品包括蝦餅、乾海帶、冷凍魚漿和紅蝦；而台灣則進口活貝類、冷凍魷魚和鯛魚腹片。

為進一步拓展出口，日本市場也被列入重點。印尼漁業部正在協助加工廠爭取鮪魚、鰹魚與馬鮫魚的零關稅出口，根據修訂後的印尼與日本經濟夥伴協定（IJEPA），4項加工產品已取消進口關稅，而修訂前，罐裝鮪魚和其他加工產品出口至日本需繳納9.6%關稅。

印尼漁業部競爭力署代理總署長Machmud指出，修訂後的關稅措施將提升印尼加工海鮮在日本市場的競爭力，目前印尼罐裝鮪魚及其他加工產品在日本市場出口量排名第3，出口價值達3028萬美元。

印尼漁業部表示，透過持續擴大核准加工廠、強化品質管控，以及利用國際經貿協定拓展市場，印尼海鮮出口未來可望保持穩健成長，並為國家創造更多外匯收入。

