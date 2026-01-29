焦點股》 聯亞：獲利大增 亮燈創新天價

聯亞2025年獲利大增，盤中亮燈創新天價。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕矽光子廠聯亞光電（3081）受惠去年第四季稅後盈餘季增92%、年增逾22倍，每股稅後盈餘2.07元，創2021年第2季、近19個季度以來新高激勵，今日股價開高震盪後，盤中一度攻上漲停990元，再刷新天價，但在獲利了結賣壓出籠下，漲停打開，截至9:18分，股價暫報981元，上漲81元，漲幅9%，成交張數逾4500張。

聯亞昨日舉行法說會，聯亞預估，第一季矽光產品在下游代工廠產能持續擴充下，單季營收季增可望高於去年第四季，而去年矽光產品出貨量較前年大增三倍，今年出貨量希望也能維持去年的「高成長幅度」。聯亞2025年第四季營收季增16%。

聯亞指出，今年將增加1個美國大型CSP（雲端服務提供者）客戶，並開始出貨，且將增加3到4家以Data Center產品為主的模組產品客戶。

聯亞受惠矽光應用產品出貨持續增加，2025年第四季營收6.42億元，季增16%，毛利率提升到48.7%，創2020年第三季以來新高，稅後盈餘1.9億元，每股稅後盈餘2.07元，累計去年稅後盈餘4.28億元，年增886%，每股稅後盈餘4.66元，轉虧為盈，創近5年新高。

