比央行還會買 ! 每週吞金1-2噸 全球最大私人金庫曝光

Tether的囤金行動，已精準踩中去美元化與資產避險的時代脈搏。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於避險資產需求激增，紐約黃金盤後交易中，一度短暫觸及每盎司5600美元大關，不但創下歷史新高，也令市場驚呼連連。據報導，黃金價格上漲，除了各國央行戰略配置黃金外，加密貨幣巨頭Tether在全球黃金市場也悄然崛起，過去一年成為不可忽視的重量級買家。

報導指出，加密貨幣巨頭 Tether每週約吞下1到2噸黃金，購買規模甚至超過多數央行，按市價計算，這批黃金價值約240億美元（約新台幣7513億元），而所購買的黃金藏身於瑞士一座冷戰時期的核掩體之中，這裡成為全球最大、非銀行體系的私人黃金金庫。

瑞士境內至今仍留存約37萬座冷戰年代興建的核掩體，大多早已廢棄。但其中一處，卻被改造為層層鋼門防護的高安全金庫，成為Tether儲藏實體黃金的核心基地。

分析師指出，Tether在購金市場的崛起，象徵加密貨幣與黃金兩大「反政府債券資產」的深度融合，也正是這股對主權債務的不信任情緒，推動金價一路衝破每盎司5200美元的歷史新高。

外界對Tether的內部運作向來所知不多。去年，名頂級黃金交易員自滙豐控股離職時，市場原本揣測他們將轉戰其他投行，但鮮少人料到，他們最終竟是入職Tether，這也揭開了該公司大舉進軍黃金市場的序幕。

Tether執行長Paolo Ardoino接受《彭博》專訪時，直接將公司定位比作「央行」，並預言美國的地緣政治對手，未來極可能推出以黃金為支撐的美元替代貨幣，很快成為全球最大的「黃金央行」之一。他坦言，Tether正計畫將龐大利潤持續投入黃金，同時打造自有黃金交易平台，與傳統銀行正面競爭。

據報導，在這波史詩級黃金多頭行情中，Tether的操作格外醒目。《彭博》估算，為了充實儲備並支撐其黃金穩定幣發行，Tether去年累計購入超過70噸黃金，這一數量已超過幾乎所有單一央行的年度購金量、僅波蘭（102 噸）例外，也超過除三大黃金ETF之外的所有機構買盤。

Ardoino透露，目前Tether共持有約140噸黃金，其中大多數屬於公司自有儲備，其餘則用於支撐黃金代幣。按市價計算，這批黃金價值約240億美元，規模凌駕於央行、黃金ETF及為主要交易中心提供流動性的商業銀行之外。

Ardoino表示，Tether 目前維持每週1至2噸的購金節奏，並明確表示「未來幾個月肯定會持續」，持有黃金數量仍在快速擴張，但後續則會依市場狀況調整，也並未排除減碼，但仍將按季重新評估需求。

據報導，Tether的核心獲利來源是美元穩定幣USDT，這款市值高達1860億美元（約新台幣5.8兆元）穩定幣，透過吸收真實美元資金，投資於美國國債、黃金等資產，為公司帶來數十億美元的利息與交易收益。也正因如此，實體黃金對Tether 格外關鍵。

傑富瑞分析師直言，Tether 是「關鍵的新晉買家」，有潛力持續推動需求。

