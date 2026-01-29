58.4％輾壓級獲利率！SK海力士靠HBM登頂 史上首度超過台積電

SK海力士2025年財報亮眼，成為高頻寬記憶體（HBM）市場的新領頭羊。（中央社資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕韓國記憶體巨頭 SK 海力士 （SK Hynix） 公布震撼財報，在AI蓬勃發展下，2025年營運獲利達到創紀錄的47.2兆韓元（約新台幣10.3兆元），首次超越其競爭對手三星電子。

韓媒指出，SK海力士公司上季的營業利潤率為58.4%，7年來首次超過全球最大的晶片代工製造商台積電，凸顯了其在先進記憶體市場，特別是高頻寬記憶體（HBM）市場的主導地位。

據報導，SK海力士已連續3個季度刷新季度業績紀錄，並朝著今年100兆韓元（約新台幣2.19兆元）的營收和50兆韓元（約新台幣1.09兆元）的營業利潤目標邁進。由於全球儲存半導體短缺導致DRAM和NAND快閃記憶體價格在新的一年大幅上漲，預計該公司2026年第一季的營業利潤將超過20兆韓元（約新台幣4383.3億元）。

市場傳出，SK海力士（SK Hynix）近日已取得輝達（NVIDIA）次世代AI平台所需高頻寬記憶體HBM4的3分之2供應份額。市場研判，其實際供貨比重恐逼近7成，在AI伺服器市場的話語權再度強化。

根據《韓聯社》報導，SK海力士自去年9月建立HBM4量產體系起，已陸續出貨樣品予輝達，且順利完成最終驗證，現正準備正式量產。

