傳美國資金不足、「保價護身符」被撤銷 ! 稀土概念股盤後「全線跳水」

〔財經頻道／綜合報導〕美國政策出現重大轉向？市場盛傳川普政府正悄然撤回原本承諾給予關鍵礦產專案的「最低價格保證」機制，消息一出，稀土相關概念股盤後應聲重挫，引發市場對美國關鍵礦產戰略是否轉向「市場自生自滅」的高度關注。

據《路透》28日引述多位知情人士獨家報導，川普政府正逐步退出為美國關鍵礦產專案提供最低價格保證的規畫，等同承認國會資金不足、且政府難以實際介入市場定價。

此一轉變，正值美國參議院委員會重新檢視去年提供給稀土商MP Materials的價格下限保護政策之際，與先前對產業界的承諾形成明顯反差。

報導指出，這項政策轉彎也可能使華盛頓與 G7 盟國的方向出現分歧。當前 G7 夥伴正討論以某種形式的價格保護或協調機制，來扶植電動車、半導體、國防系統與消費性電子產品所需的關鍵礦產供應鏈，而美國此舉形同抽身。

消息人士透露，本月稍早在華盛頓一家智庫舉行的閉門會議中，兩名川普政府資深官員已明確向礦業高層表態：未來的專案必須在「沒有政府價格支持」的情況下，證明自身具備財務可行性。

據報導，當時美國能源部助理部長暨關鍵礦產與能源創新辦公室主任 Audrey Robertson 甚至直言：「我們不是來扶植你們的，別對我們抱有這種期待」。與會的還包括美國商務部國際貿易管理局（ITA）負責關鍵礦產與金屬事務的助理副部長 Joshua Kroon。

據轉述，兩人當場對業界明確表示，華盛頓已不再處於能提供價格下限保護的立場。

不過，這項政策方向並不影響去年7月政府與 MP Materials 達成的既有價格保護協議。能源部在報導刊出後隨即發聲明反駁，稱《路透》報導「不實」，並指其援引的匿名消息來源「不是誤解狀況，就是刻意誤導」，但並未具體說明錯誤之處。

對此，MP Materials也表示，與美政府的合約內容並未改變，強調「任何暗示美國政府撤回對 MP 承諾的說法，都是錯誤的」。

儘管如此，市場仍率先反映政策不確定性。消息曝光後，澳洲掛牌的稀土類股率先重挫，其中中國以外最大稀土供應商 Lynas Rare Earths 盤中一度大跌逾 10%。該公司發言人則指出，近期美國政策動向其實已推升稀土價格，對產業未必全然不利。

整體而言，這次「保價可能退場」的風聲，再度凸顯美國在關鍵礦產政策上的兩難：一方面希望建立去中國化的供應鏈，另一方面卻不願長期以政府力量承擔價格風險，未來是否轉向更市場化、但也更殘酷的競爭環境，已成為投資人與礦業界的共同焦點。

