問題一籮筐！老技師曝10款「不耐操、故障率高」車型 1日系被點名

〔財經頻道／綜合報導〕在當今汽車成本持續上漲，通膨嚴重，關稅波動加劇的情況下，鑑於這些經濟挑戰，在投資購買新車之前，也應考量後續的保養、維修等問題，1位資深的技師表示，BMW 3系列、Model S、Nissan Altima等10款車，在行駛超過16萬公里後，最容易出現故障，建議消費者最好避開。

《GOBankingRates》報導，汽車保養及維修部落格Engine Rev Up負責人卡特（Jacob Carter）指出，某些車款較常需要修理，或出現故障，而以下10款車在使用超過16萬公里後特別容易出現問題。

1、Nissan Altima

日產Altima是1款中型轎車，而其配備的無段變速箱容易出現過早故障，通常發生在行駛里程達到16萬公里後不久，這個問題會導致高昂的維修費用。

2、BMW 3系列

BMW3係是一款豪華緊湊型轎車，以其動態的駕駛性能、高檔的內裝和創新的科技配置而聞名。然而，據卡特稱，這些車的維護成本很高，相當一部分車輛在行駛里程達到16萬公里左右或之後不久，就需要進行引擎或電氣系統的維修。

3、Land Rover Discovery

卡特表示，雖然Discovery是1款外形俊朗的汽車，但它卻因空氣懸吊、電氣故障和變速箱過早損壞等問題而聲名狼藉。

4、Fiat 500

飛雅特500是1款緊湊時尚的城市轎車，以其歐式魅力和操控性而聞名，不過，卻經常出現引擎故障，尤其是漏油。此外，引擎室空間有限也導致了高昂的維修成本。

5、Jeep Wrangler

Jeep Wrangler是1款標誌性的越野SUV，雖然它能帶來令人愉悅的越野體驗，但也容易出現生鏽、轉向和懸吊系統故障等問題，需要進行維修。

6、Ford Fiesta

福特嘉年華雖然是1款經濟實惠的小型車，但這款車經常出現變速箱和電氣系統故障，因此可能不值得購買。

7、Chrysler 200

克萊斯勒200是一款中型轎車，以其流暢的設計和舒適的內部而聞名，然在行駛里程相對較低的情況下，引擎、變速箱和電氣系統的維修頻率卻相當高。

8、Volkswagen Tiguan

福斯Tiguan也因變速箱故障頻傳而飽受詬病，這些故障往往在行駛里程超過16萬公里後不久就會出現，而且維修成本高昂。

9、Mini Cooper

Mini Cooper深受那些喜歡用獨特座駕彰顯個性的消費者的喜愛。然而，據卡特稱，這款車一直飽受漏油、渦輪增壓器故障、懸吊系統和電氣系統問題等問題的困擾。

10、Model S

卡特表示，特斯拉 Model S 以其令人印象深刻的加速性能和尖端技術而聞名，但更換電池組也需要大量的投資，通常發生在行駛里程達到16萬公里左右或不久之後。

