媲美奢侈品牌！UNIQLO爆紅「復古風外套」 網讚：設計很酷不像千篇一律的衣服

媲美奢侈品牌！UNIQLO爆紅「復古風外套」 ，網友讚設計很酷不像千篇一律的衣服。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO ）是日本領先的服裝品牌，以其簡約、高品質的設計和卓越的功能性而聞名，而售價5990日圓的復古風外套（ユーティリティジャケット）新品，不僅設計很酷，不像那種千篇一律的衣服，時尚百搭，廣受好評，引發網友熱，有網友大讚，奢侈品牌都會為此感到自豪。

日媒報導，優衣庫研發了Heattech和Airism等獨特布料，為全球消費者打造「LifeWear」日常舒適體驗，這款復古風外套，工裝夾克是男女皆宜的外套，以現代手法重新詮釋了復古工裝夾克的經典款式。

夾克採用100%純棉帆布布料，並經過水洗處理，呈現精緻的外觀，正面設有４個實用口袋，內側還有１個口袋，方便存放小物，寬鬆的版型帶來舒適又不失時尚感的穿著體驗。

購買過這款外套的顧客在官網留言稱：「這件外套非常適合稍微暖和的日子和即將到來的季節」、「它的設計很酷，不像那種千篇一律的衣服」、「試穿後就立刻決定買了，淺色系的外套明亮又可愛」、「看起來很厚重，但當我真正試穿時，我的第一印像是它輕便又舒適」、「它很容易穿搭，也很容易與其他單品搭配」、「沒想到竟然發現了可以媲美奢侈品牌的款式！雖然品牌貨的價格至少是優衣庫的十倍，但優衣庫的做工同樣精良，我非常滿意」、「雖然是堅固的帆布布料，但這款外套很輕便，肩膀和袖子都很寬大，所以穿起來不會覺得肩膀僵硬，衣身比較寬鬆，但即使扣上釦子，肚子也不會顯得臃腫」。

