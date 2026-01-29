買過一次就怕了！Costco這7款肉類產品 被點名「不值得買」

美式賣場好市多（Costco）一向被視為撿便宜的好去處，還提供了種類相當豐富的肉品選擇。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）一向被視為撿便宜的好去處，還提供了種類相當豐富的肉品選擇，儘管有不少值得購買的選項，但Costco 的貨架上，確實存在一些「外表誘人、實際口感卻讓人失望」的商品，美媒《The Daily Meal》近日就實際試吃多款 Costco 肉品，同時比對大量顧客評價、投訴內容，也將 Costco App 的價格與其他通路進行比較，整理出「避雷清單」，點出有Costco 有7款科克蘭（Kirkland Signature） 肉品不值得消費者購買。

1.科克蘭新鮮派對雞翅（Fresh Party Wings）

請繼續往下閱讀...

該產品每磅 2.79 美元的價格，或許比其他商店的雞翅略為便宜，但這很可能是典型的「一分錢一分貨」。科克蘭新鮮派對雞翅雖然獲得美國農業部（USDA）評為 A 級，這是雞肉能取得的最高等級，在 Reddit 上也有支持者。然而，不少消費者反映，這款雞翅「幾乎沒什麼肉」，還有人形容雞翅帶有「雞味」，更糟的是，《The Daily Meal》還發現多起關於 Costco 雞翅殘留羽毛的通報，偶爾出現一根羽毛或許還能理解，但在 Costco 的雞翅產品中，這似乎成了一種反覆出現的問題。坦言Costco 的新鮮派對雞翅，並沒有達到品質穩定標準。

2.科克蘭牛肉燉烤佐肉汁（Beef Pot Roast with Gravy）

好的燉烤牛肉，應該是牛肩肉與洋蔥、紅蘿蔔、芹菜長時間一起燉煮，風味層層堆疊。但這款每磅 7.59 美元的即食產品，並沒有呈現出那樣的效果乍看之下似乎很划算，但並不值得購買。首先，消費者必須自行準備配菜，燉烤牛肉的精髓在於所有食材一同燉煮，彼此釋放並融合風味，但單獨加熱牛肉，即便 10 分鐘微波就能上桌，也補不回整體風味的缺口。

就算你只想吃牛肉、不在乎配菜，也得留意。一名 Reddit 用戶直接形容它是「一團膠狀的災難」，也是他在 Costco 買過最糟的熟食。

3.科克蘭USDA Choice 牛肋排（Beef Back Ribs）

每磅 6.99 美元乍看價格合理，但問題在於「肉實在太少」。牛肋排本來就取自靠近脊椎的部位，肉量不可能像牛小排那麼厚，這點本就該有心理準備。但多數消費者的反應是：即便考量到這一點，肉量仍然過於單薄。

肋排向來是「要花功夫」的料理，不論是煙燻、慢烤或壓力鍋，都得投入時間與心力。你不會想忙了半天，最後卻被同桌的人問一句：「肉在哪？」

4.科克蘭大西洋香料鮭魚（Atlantic Blackened Salmon）

這款鮭魚是冷凍品，本身不是問題，真正的問題是價格與風險。一盒2磅、6片，售價 26.69 美元，換算下來每磅約 13.34 美元。相比之下，Aldi 的地中海香草鮭魚每磅只要 11.29 美元，而且不用一次被綁定六片。

預先調味的魚，本來就是一場賭注。有消費者認為味道剛好，也有人批評調味過重。如果你不喜歡這個味道，代價就是：冷凍庫裡多了一堆你不想吃、卻已經付錢的鮭魚。除非你願意承擔風險，否則不必嘗試。

5.科克蘭野生太平洋鱈魚菲力（Wild Pacific Cod Fillet）

鱈魚很好吃，但有個原則：不適合買「解凍後當生鮮賣」的版本。Costco 這款鱈魚標示「曾經冷凍」，代表它先急速冷凍、再解凍陳列。每磅 10.99 美元，不僅比 Aldi 更貴，在 Costco 又勢必一次買很多。

6.科克蘭新鮮去骨去皮雞胸肉（Fresh Boneless Skinless Chicken Breasts）

這款雞胸肉之所以名列「抱怨榜前段班」，原因不只一個。

首先是包裝問題。Costco 的生雞肉包裝滲漏早已不是新聞，血水流得到處都是，足以讓人一次就怕。再來是品質。雖然同樣是 USDA的A 級，但這款雞胸肉經常出現所謂的「義大利麵化」現象——肉質鬆散成絲狀，視覺與口感都不討喜。

更直白的評價來自消費者：「又黏又難吃。」而價格也沒有優勢，每磅 2.99 美元，反而比 Aldi 貴了 50 美分。

7.科克蘭USDA Choice 肋眼牛排（Beef Ribeye）

價格每磅 17.99 美元，與市場行情相當，問題不在價格，而在處理方式。Costco 的牛排經過「機械嫩化」處理，也就是用細小刀片刺入肉中。這確實能讓肉變嫩，但副作用是：表面的細菌可能被推進肉的內部。因此，FDA 建議這類牛排必須至少煎到七分熟。

但報導指出，消費者不該因為加工方式，而被迫放棄自己偏好的熟度。有人愛五分熟，有人偏好七分熟，這本來是個人的選擇。但當選擇權被剝奪，這塊牛排本身就失去了吸引力。基於這個理由，這款肋眼牛排並不值得購買。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法