記憶體短缺失控了！Costco展示電腦「RAM全被拆」 原因曝光

國外有網友發現，Costco將陳列在賣場貨架上的展示用電腦，全面拆除記憶體（RAM）模組。（圖擷取自Reddit）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體供應危機持續惡化，此波結構缺貨潮已讓記憶體漲到天價，狀況已經失控，美式賣場好市多（Costco）都成為受害者。近期美國論壇 Reddit 上出現相關貼文，指出Costco將陳列在賣場貨架上的展示用電腦，全面拆除記憶體（RAM）模組，藉此降低失竊風險。

綜合外媒報導，對於Costco 這類大型零售商，出現顧客順手牽羊的狀況，本來就不是新鮮事，但過去這類防竊措施僅針對顯示卡（GPU），如今顯然已擴及記憶體（RAM）。

不少網友在留言中推測，竊盜行為可能早已發生，而 Costco 與其他零售商一樣，選擇不再補裝遭竊零組件，因為即使更換新品，也很可能再次被偷。從照片來看，畫面中4台電腦裡仍有3台保留顯示卡，或許暗示並非全面遭到破壞；不過右側那台電腦則同時缺少 GPU 與 RAM，推測原因在於它是展示中最昂貴的一款，售價高達 2600 美元（約8.2萬元新台幣）。

討論串中有用戶進一步證實，某家 Costco 門市確實曾拍到竊賊偷取 RAM 的畫面。

目前尚不清楚該門市累計發生過多少起類似案件，但對竊賊而言，這類大型賣場確實更容易下手。雖然 Costco 採會員制入場，但據了解，該名竊賊是 Instacart 的代購人員，因此不需會員資格也能進入賣場。

討論串中也有多名網友分享自身經驗，指出他們附近的 Costco，甚至是沃爾瑪（Walmart）的展示電腦，同樣未安裝GPU與RAM，顯示這可能已成為全通路性的防竊措施，或反映出竊盜問題正普遍惡化。

也有網友指出，Costco 過去就曾因相同原因，將GPU集中放置於後方，而非直接安裝於展示電腦中；如今則進一步將記憶體模組也移出展示區，以避免成為竊盜目標。

另外有消息指出，目前記憶體供應短缺的情況已嚴重到部分竊賊開始只鎖定 RAM 下手，其餘硬體則完全不碰。日前就曾出現一宗案例，一名竊賊打破電腦機殼的強化玻璃側板，僅偷走其中的 DDR5 記憶體模組，其餘硬體完全未被動過，顯示竊賊的目標十分明確，就是 RAM。

