怪誰？南韓總統府：川普提高關稅百分百都是南韓國會的責任

南韓青瓦台政策室長金容范28日表示，美方的不滿「百分之百」歸因於國會立法進展緩慢。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前表示將提高對南韓關稅，對此南韓總統府青瓦台28日分析，原因應是《韓美戰略投資管理相關特別法案》（下稱對美投資特別法）未在國會得到迅速處理，對美投資相關協議事項進展緩慢，導致川普產生不滿。

美國總統川普26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將提高南韓汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%升至25%。

《韓聯社》報導，青瓦台政策室長金容范28日在記者會上表示，美方的不滿「百分之百」歸因於國會立法進展緩慢。「美方清楚，在南韓只有法律得到審議通過，對美投資基金的流程才能啟動，美方認為該流程比預期更為緩慢，因此感到不滿。」

金容范認為，川普此次發聲的背後目的，是希望首爾儘快推動對美投資計畫。「青瓦台將向（南韓）國會充分說明在2月進行相關立法的必要性，同時也將向美方說明政府和國會將為此付出的努力，並繼續冷靜應對，謀求解法。」

金容范補充，最重要的是產業通商部長金正官與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之間的溝通管道，產業通商部通商交涉本部長呂翰九不日也將訪美，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）展開協商；此外在《對美投資特別法》通過之前，南韓政府還考慮針對對美投資計畫，進行預備研究等先行籌備方案。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，直到南韓國會正式批准美韓貿易協議相關法案之前，兩國之間將不存在關稅協議。

