不花錢也能用AI做研究！OpenAI釋出免費工具Prism、有帳號就能用

〔記者邱巧貞／台北報導〕OpenAI近日宣布推出全新工具「Prism」，這是一款由最新GPT-5.2核心技術支援的AI原生科學寫作與協作工作區，即日起，凡擁有ChatGPT個人帳戶的使用者，皆可免費使用。

OpenAI指出，過去一年來，AI已在數學、分子生物學與免疫學等研究領域，展現出強大的推理與分析能力；然而在實際研究執行層面，研究人員仍普遍面臨工作流程高度分散的問題。無論是論文撰寫、公式編修、引文整理或團隊協作，往往必須在文字編輯器、PDF閱讀器、LaTeX編譯器與文獻管理軟體之間反覆切換，這種「工具割裂」的現象，不僅耗費時間，也容易中斷研究思考的連貫性。

Prism正是為了解決上述痛點而誕生。OpenAI說明，Prism是一個以LaTeX為核心的雲端協作環境，其技術基礎來自OpenAI先前收購的雲端LaTeX平台Crixet，Prism能理解論文結構、複雜公式、引文關聯及上下文邏輯，讓AI成為研究過程中的內建夥伴。

在協作層面，OpenAI指出，Prism是專為大規模研究團隊而設計，支援不限人數的協作，且使用者無需自行安裝LaTeX環境。目前Prism已開放一般用戶免費使用，未來也將透過付費的ChatGPT方案，逐步提供更進階、更強大的Prism功能。

