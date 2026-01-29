將來銀行董事會正式任命張恭賀為總經理

純網銀國家隊將來銀行今（28）日公告，董事會今日通過總經理張恭賀真除案（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀國家隊將來銀行28日公告，董事會通過總經理張恭賀真除案，正式任命張恭賀為總經理，但仍需金管會核准，在正式核准生效前，總經理職務由張恭賀代行。

去年10月將來銀行董事會通過前任總經理許柏林請辭案，許柏林於11月3日辭職，在新任總經理正式就任前，即由副總經理張恭賀代行總經理職務。

將來銀行表示，張恭賀2019年加入將來銀行籌備處擔任風控長，自去年11月起代理總經理一職，代理期間以行動力推動全行業務成長，存款、授信餘額均呈顯著增長，營運成績斐然。今日董事會正式通過真除案，期許張恭賀繼續帶領團隊推動業務，朝2027年營運損益轉正目標前進。

張恭賀銀行從業資歷25年，熟悉銀行業務且具金融專業，張恭賀表示，將秉持將來銀行誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責4大價值觀，發揮將來銀行股東夥伴生態、客戶信賴品牌、便捷科技平台及金融科技人才之4大核心能耐、持續創新金融科技，為客戶、夥伴、同仁及股東創造價值。

