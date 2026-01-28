達明斬獲jpp-KY訂單 部署50台AI機器人

達明指出，jpp-KY已於2026年啟動新一輪的應用開發，包括更先進的測試機台應用。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）旗下廣明（6188）小金雞達明（4585）持續精進AI機器人領域能量，成功協助金屬精密機構製造商jpp-KY（5284，經寶精密）完成大規模自動化轉型，藉由部署50台內建視覺AI的達明機器人（TM AI Cobot）以克服製程瓶頸，實現10種複雜應用的自動化製程，並釋放超過8萬小時的關鍵產能工時。

達明觀察，jpp-KY面對航太產業極具挑戰的「少量多樣」生產模式，致力於精密製造業樹立以 AI 驅動數位轉型的全新標竿。該公司向市場提供航太、通訊、醫療、自動化設備等領域的客製化服務，面臨的最大痛點在於航太與伺服器機殼產品線的頻繁變動，傳統自動化設備因缺乏彈性，每次換線皆需耗費大量時間重新校準，且極度依賴人工目視檢測，導致產能效率受限與品質不穩。

請繼續往下閱讀...

達明指出，旗下機器人此次以自有的 「內建AI視覺」 技術成為協助客戶成功轉型的關鍵。不同於其他品牌需要在機器人外接相機的複雜整合，TM AI Cobot 融合視覺辨識與機械手臂控制功能，展現彈性換線、即插即用，以及透過機器視覺技術穩定製程的核心優勢。

根據jpp-KY訂單，達明此次預計共導入50台 全系列機種，應用範圍橫跨10大製程，包括精密的螺絲鎖附、打鉚釘，到具備工安風險的冲壓、噴漆、點焊等，每年可望釋放約8萬個小時的人力工時，解決製造業長期面臨的缺工問題，原本從事沖壓機操作等高風險作業的員工，也得以轉型至更具價值的一線管理與技術崗位，落實ESG友善職場理念。

達明提到，根據客戶部署歷程顯示，jpp-KY於一個月內，成功在伺服器組裝產線快速複製並部署了8個自動化站點，顯示達明機器人「簡單易學」的特性與完善的原廠培訓，使客戶內部的自動化團隊短期之內就能掌握核心技術，具備自主導入與快速調校的能力，無需仰賴外部廠商即可達成有效的規模化數字。

展望未來，達明目標持續深化的合作夥伴關係，不只是向市場提供機械手臂，更是提供一套能「看見」並「思考」的 AI 解決方案。jpp-KY已於2026年啟動新一輪的應用開發，包括更先進的測試機台應用。透過24小時不間斷運作的高效產能，與在地化技術團隊的快速響應，達明機器人將持續協助全球製造業客戶，在AI自動化的浪潮中，實現產能與品質的雙重躍升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法