鴻海財報吃補 工業富聯預告去年稅後淨利增逾五成

鴻海財報吃補，工業富聯預估2025全年歸屬母公司業主淨利年增逾五成。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，旗下AI伺服器代工大廠富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）做出2025年年度業績預告，預估2025全年歸屬母公司業主淨利上看人民幣351億元至357億元（約新台幣778億元至792億元），較2024年增加119億元至125億元（約新台幣264億元至277億元），年增幅度51%至54%。

以單季來看，工業富聯2025年第四季歸屬母公司稅後淨利約為人民幣126億元至132億元（約新台幣279億元至293億元），較去年同期增加45億元至51億元（約新台幣100億元至113億元），年增幅度達56%至63%。

請繼續往下閱讀...

工業富聯指出，去年業績大幅成長主要受惠於雲端運算與人工智慧相關需求持續升溫。2025年公司雲端服務商伺服器營收年增幅度超過1.8倍，第四季單季季增逾30%，年增幅度更超過2.5倍，顯示雲端客戶拉貨動能明顯增強。

其中，AI伺服器成為帶動營運成長的關鍵動能。工業富聯表示，2025年雲端服務商AI伺服器營收年增幅度超過3倍，第四季單季AI伺服器營收季增逾50%，年增幅度更超過5.5倍，反映AI算力需求快速擴大，也帶動公司產品組合持續優化。

除AI與雲端伺服器業務外，通訊與行動網路設備業務同樣維持強勁成長。工業富聯指出，在2024年高速交換機業務已有高成長基期的情況下，2025年800G以上高速交換機營收仍呈現大幅成長，全年營收年增幅度高達13倍；第四季800G以上高速交換機營收年增幅度亦超過4.5倍。

在終端精密機構件業務方面，工業富聯表示，受惠於成熟的技術基礎與穩定的客戶供應鏈，2025年精密機構件出貨量較2024年維持雙位數成長，持續強化公司多元業務布局。

鴻海指出，工業富聯為集團重要子公司，鴻海持股比例約84.1%。本次公告的2025年主要財務數據為初步核算結果，尚未經會計師查核，實際數字仍須以工業富聯後續公告的年度報告為準，提醒投資人留意相關投資風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法