「麥當勞鷄塊」每年吃掉2兆塊 當初誕生純屬意外

〔財經頻道／綜合報導〕麥當勞的「麥克鷄塊」有著令人無法抗拒的魅力。據麥當勞官網顯示，該公司每年售出驚人的7億磅麥克鷄塊。根據羅徹斯特大學醫學中心提供的營養資訊，每塊雞塊重約5.6盎司，這意味著麥當勞顧客每年大約要吃掉2兆塊麥克鷄塊。

麥當勞在1980年代開始銷售麥克鷄塊的原因是該公司擔心其顧客（尤其是美國顧客）有朝一日可能會不再喜歡起司漢堡。

根據WattPoultry的報導，麥當勞的雞肉產品（包括麥雞和各種雞肉三明治）的銷售額在2024年經趕上了牛肉，年銷售額高達250億美元。因此，這款最初作為應急備選產品的麥克鷄塊如今已發展成為一款獨具特色的產品。

如今的速食愛好者很難想像沒有麥克鷄塊的世界，但據麥當勞自己所說，這款標誌性的手持食品差點就沒能問世。

麥當勞公司表示：「麥克鷄塊的誕生純屬意外，源於麥當勞總部走廊裡的一次偶然對話」，在那次對話中，當時正在研發洋蔥圈的行政總廚，被前董事長建議用雞肉代替洋蔥圈中間的洋蔥。1983年，麥克鷄塊橫空出世，提供三種份量和四種沾醬可供選擇。隔年，麥克鷄塊登陸加拿大、日本、法國和德國，迅速風靡全球。

麥當勞聲稱，幾十年來，麥克鷄塊的配方鮮有改動，例如2003年改用全白肉，以及2016年去除人工防腐劑、色素和香精。

