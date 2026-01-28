保瑞三箭齊發 今年可望重啟成長

保瑞集團預期今年營運將重返成長。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內保瑞藥業（6472）宣布旗下子公司泰福-KY（6541）美國聖地牙哥廠區擴建工程正式啟用。同時，在本業國際大廠訂單穩健發展、以及美國子公司Upsher-Smith（USL）轉型效益逐步顯現帶動下，集團正式邁入「小分子與大分子雙引擎」同步運轉的關鍵成長期。董事長盛保熙指出，2026年將是保瑞深化全球供應鏈布局、重啟成長動能的重要一年。

保瑞主要的營運動能來自CDMO（委託開發暨製造）與自有產品雙軌並進。其中在CDMO業務方面，重要國際藥廠客戶已陸續完成續約，並開始評估擴大合作至更多廠區。董事會日前通過對美國明尼蘇達州Maple Grove廠區的增資與借貸案，此舉顯示大型藥廠歷經逾一年的內部供應鏈盤點與策略布局後，已逐步啟動供應鏈調整。保瑞表示，雖然實際轉單與產能放量仍需約2至3年時間發酵，但針對數個高潛力合作專案，集團已提前規劃資本支出，率先卡位，有助於中長期營收動能穩步墊高。

請繼續往下閱讀...

產品端方面，USL重磅學名藥「Cyclosporine眼用乳劑0.05%」順利取得上市許可，並將透過既有研發中產品與授權引進，保瑞目標今年在美國市場超過10款新藥陸續上市。

此外，作為集團布局北美生物製劑市場的戰略樞紐，泰福此次斥資近3000萬美元（約新台幣9.5億元）進行聖地牙哥廠區產能升級，本次擴建新增2座2000公升一次性生物反應器、使得整體產能增至9000公升，並同步建置完整的種子培養系統與先進上下游GMP製程設備。

泰福指出，升級後的廠區已具備高濃度細胞培養製程能力，可精準對應現代生物製劑日益複雜的商業化量產需求，象徵公司成功由臨床樣品製造，跨足至「臨床後期無縫銜接商業量產」的一站式服務平台。

除醫藥本業外，保瑞集團旗下保健品事業晨暉生技（1271）亦成為第三條成長曲線。晨暉ExoBDNF菌株（SWP-CGPA01）繼取得台灣專利後，再獲日本發明專利；主力產品SWM-008紅麴亦拿下「非酒精性脂肪肝」與「減重」兩項台灣專利。而晨暉汐止廠正進行最後階段GMP驗證，未來將透過與國際保健品牌威德（Weider）的深度合作，正式跨入保健品CDMO市場，為集團拓展新的成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法