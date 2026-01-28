廣達精進AI出貨能量 泰國6.6億元新廠工程發包

1]

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）持續精進AI伺服器領域的出貨能量，管理層今日表示，旗下泰國子公司QMB Co., Ltd.做出新廠興建工程發包案，將斥資約泰銖6.6億元（約新台幣6.6億元），用於廠房新建結構工程與支應相關材料，主要目的為擴充產能，因應後續業務成長需求。

從整體營運布局來看，廣達此次泰國建廠發包，亦反映集團持續推進全球產能配置的策略方向。廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令先前指出，去年資本支出約200億元，今年雖尚未最終定案，但在業務維持高速成長下，產能仍需持續推進，資本支出不排除進一步加碼，以支撐未來訂單需求。

在全球產能佈局方面，廣達目前仍以美國為主要重心，當地營運已超過20年，對地方法規與勞動制度相對熟悉；墨西哥則因關稅及美國232條款等外部政策因素，原本作為分散風險的投資布局，現已轉為「必要性」投資，相關產能預計於2026年初正式投產。至於泰國，則因圖形處理器（GPU）與表面貼裝（SMT）需求持續強勁，成為廣達近年積極擴產的重要據點之一。

楊麒令也提到，個別地區的擴產節奏將視電力條件與量產狀況調整，例如田納西因電力限制，擴產策略相對保守；墨西哥現階段則以L10 產線為主，今年第一季進入量產，後續將依實際量產情形再行調整。

展望2026年營運，廣達預期在平台架構延續、量產節奏順暢的帶動下，AI伺服器營收占整體伺服器比重可望攀升至八成水準，今年仍將是營運表現相對亮眼的一年。此次泰國廠房工程發包，也被視為廣達強化AI伺服器供應能力、支撐中長期成長動能的重要一環。

