虎山策略投資智慧車燈廠緯恩 取得1席董事

全球車用把手與鏡頭大廠虎山（7736）今天宣布以6000萬元，策略參與緯恩工業（TBM）現金增資案，取得緯恩1席董事席次，佈局「車燈+鏡頭+感測器」融合技術，掌握關鍵光學設計與大型塑件產能，強強聯手推升國際競爭力。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球車用把手與鏡頭大廠虎山（7736）今天宣布以6000萬元，策略參與緯恩工業（TBM）現金增資案，取得緯恩1席董事席次，佈局「車燈+鏡頭+感測器」融合技術，掌握關鍵光學設計與大型塑件產能，強強聯手推升國際競爭力。

緯恩專注於歐洲與美國卡車車燈、副水箱及汽車零組件開發，擁有高度垂直整合的模具開發與自動化生產能力，產品銷售遍及全球100多國，是台灣少數具備智慧車燈通訊協定破解能力的廠商。

虎山表示，隨著汽車智慧化與自動駕駛技術的發展，車燈已不再僅是照明工具，未來的車頭燈將整合鏡頭、雷達與光達等感測元件，實現「感知融合（Sensor Fusion）」，入股緯恩不僅是通路資源的互補，更是關鍵技術的戰略拼圖。

透過本次投資，虎山也能把既有的車用鏡頭技術直接導入緯恩的車燈系統中，緯恩早已佈局智慧型頭燈開發，具備破解通訊協定及設計能力，並致力於開發結合 ADAS（先進駕駛輔助系統）與 AI 驅動的智慧車燈。

雙方將攜手研發能根據路況自動調整光型、並同步蒐集道路數據的整合型產品,搶佔高毛利的智慧車用電子市場，補足關鍵拼圖，並同步取得光學電子設計與大型塑膠件產能，大幅提升虎山在全球車用電子供應鏈的競爭門檻。

