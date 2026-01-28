聯電去年EPS為3.34元 第1季穩健、2026年迎成長

聯電（2303）今（28）日公佈2025年第四季營運報告，毛利率重返三成大關，達30.7%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（28）日公佈2025年第四季營運報告，毛利率重返三成大關，達30.7%，營業利益達122.25億元、季增10%，但受所得稅費用侵蝕達55.04億元等因素拖累，稅後淨利為100.6億元，季減達33%，稅後每股盈餘為0.81元；全年稅後淨利417.16億元、年減11.6%，稅後每股盈餘3.34元，創近5年新低。

聯電去年合併營收為618.1億元，季增4.5%、年增2.4%，聯電共同總經理王石表示，第四季業績表現符合預期，在多數市場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平，營收成長主要受惠於有利的匯率變動，以及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化產品組合。在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創下歷史新高，並佔第四季總營收超過13%。全年來說，聯電在2025年展現穩健的財務表現，晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%。

展望2026年第一季，王石指出，聯電預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再度迎來成長。

王石並表示，聯電持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並在產能與技術方面積極布局未來。2025年，順利完成新加坡Fab 12i第三期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色。同時，也積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄（MOU）。

聯電過去多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓（eHV）、非揮發性記憶體（NVM）及BCD技術等，這些技術優勢將持續帶動公司業務成長。展望2026年及未來，聯電預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求。

王石說明，在2025年，聯電在永續發展方面也達成了多項重要的里程碑。上個月正式啟用『循環經濟資源創新中心』，這座設置於廠區內的廢棄物資源化設施，預計可減少聯電台灣晶圓廠高達三分之一的廢棄物。此項計畫是聯電推動資源回收再利用及促進半導體產業循環經濟解決方案的關鍵一步。此外，聯電在CDP與MSCI ESG等國際指標性永續評比中，也持續獲得領導地位的肯定。

