ASML曝裁員1700人的「理由」 集中在這兩國、多數是領導層

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備製造巨擘艾司摩爾（ASML）週三（28日）公佈去年第4季度訂單量強於預期，這家全球最大的電腦晶片設備供應商收到了更多訂單，因為各公司加大了對人工智慧晶片製造能力的投資。與此同時，這家歐洲市值最大的公司也表示，將裁員1700人，佔總人數的3.8%。

ASML此次大規模裁員，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。該公司表示，在某些情況下，公司的工作方式變得「不夠靈活」，此次裁員旨在解決這一問題。

財務長羅傑·達森（Roger Dassen）在電話會議上表示，此次裁員是該公司在2010年代和2020年代持續擴張之後，絕對是在數量上最大的一次。

第四季預訂量是業界最受關注的指標，為132億歐元，上一季為54億歐元。據研究機構Visible Alpha稱，分析師先前的預期為63.2億歐元。

ASML執行長福凱（Christophe Fouquet）在一份聲明中表示：在過去的幾個月裡，我們的許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加積極，這主要是基於對人工智慧相關需求可持續性的更強勁的預期。

人工智慧晶片需求激增，訂單超乎預期。由於微軟、亞馬遜和Alphabet旗下的Google等雲端運算巨頭對人工智慧邏輯晶片和儲存晶片的需求增加，ASML的幾家晶片製造商客戶提高了投資計劃，訂單量也因此超出預期。

瑞穗證券分析師Kevin Wang在一封電子郵件中表示：ASML總體而言，第四季度訂單和2026年前景良好，這主要得益於人工智能對邏輯和 DRAM領域EUV的需求。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，ASML目前預計全年銷售額將在340億至390億歐元之間，高於分析師預期的350億歐元。此前，該公司曾預測2025年的銷售額將與前一年持平或更高，上一年的銷售額為327億歐元。福凱表示，「我們預計2026年將是ASML業務的另一個成長年」。

ASML也宣布了一項120億歐元的股票回購計劃，將於2028年12月31日前執行。

投資者密切關注有關中國市場的任何評論，由於出口限制，ASML無法向中國市場出口其最先進的設備。公司去年表示，預計2026年在中國的銷售額將較2024年和2025年大幅下降。ASML表示，預計到2026年，中國市場的收入將佔其總銷售額的20%。去年，中國市場佔ASML淨系統銷售額的33%。

