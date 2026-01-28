迎新春！元大銀行推限量「馬上有錢」開運小物

迎新春！元大銀行推「馬上有錢」開運小物。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕馬年即將到來，元大金（2885）旗下元大銀特別為客戶推出限量新春開運小物「馬上有錢」水晶擺飾，「馬上有錢」水晶擺飾名字應景討喜，以黃水晶材質製成，馬背上有個元寶，黃水晶及元寶都代表著財富，寓意財富加乘，希望在新的一年與客戶攜手讓財富穩健的增值加乘，即日起客戶至元大銀行全臺149家分行臨櫃辦理業務，即有機會獲得「馬上有錢」水晶擺飾。

另外，元大銀行自2020年起，推出生肖系列撲滿，每年推出即引起客戶收藏熱潮，馬年的「億馬當先」撲滿炯炯有神的眼睛，搭配上揚的尾巴，造型極為吸睛可愛，即日起至2026年3月31日止，客戶參加「點點樂」專案並完成專案指定任務，即可獲得限量的「億馬當先」撲滿乙個，歡迎蒞臨分行洽詢專案內容。

新春伊始，元大銀行建議客戶可為自己的資產配置與風險管理做個整體的檢視，以穩定資產及現金流管理，確保財務計畫的延續性。而保險理財的核心在為客戶平衡報酬與風險，可作為客戶年終獎金理財規劃之選項，將資金有效轉化為中長期保障與穩定現金流，優化整體資產架構，於資產配置中發揮更具策略性的功能，穩固退休與傳承規劃的保障基礎。

