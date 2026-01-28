47年來最慘！中鋼稅前虧損46.84億元 12月終結連8虧露曙光

中鋼去年稅前虧損46.84億元，12月終結連8虧

。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕47年來首度虧損！中鋼（2002）自結去年稅前虧損達46.84億元、年減202%，虧損則是中鋼有史以來最慘的一年，但好在已有小拉尾盤、逐步止血跡象，中鋼去年12月終結連8虧，拜中能風場風電收益與鋼鐵銷售毛利增加，單月由虧轉盈，12月稅前淨利達3.7億元，月增600%。

中鋼2025年累計合併稅前虧損46.84億元、年減202%。中鋼指出，主要受鋼鐵業單位毛利與銷售量下滑影響，導致營業收入減少、營業損失擴大；另因礦業投資獲配股利減少，加上財務成本上升，業外支出增加。

請繼續往下閱讀...

中國傾銷衝擊全球鋼市，加上美國實施232條款，重創全球鋼市。中鋼去年難逃虧損，過去中鋼只有建廠的1978年虧損，隨後即使遭與金融海嘯甚至是2020年的新冠肺炎疫情也都守住全年獲利、仍有27.68億元，且隔年甚至出現史上最賺844億元，2023年、2024年即使鋼市又低迷，稅前淨利也都保持在45億元左右水準，去年是中鋼47年來再度出現全年虧損。

不過，中鋼12月自結損益出現好轉。12月合併營業利益6.03億元、合併稅前淨利3.78億元都較11月好轉，且終結連續8個月虧損；中鋼表示，12月合併稅前淨利好轉，鋼鐵業銷售毛利增加帶動營收向上，中能風場發電度數增加也貢獻約3到4億元，營業利益增加。

展望今年，中鋼指出，受惠於人工智能伺服器與半導體先進製程擴張，但傳統產業仍面臨終端需求不振影響，好在台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業，如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等，預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

中鋼也補充，自台美關稅拍板後，目前訂單狀況有優於預期，但後續仍要觀察美國232條款、歐洲、中國市場變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法