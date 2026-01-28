調查：32％全球企業加強與北美貿易 卻有22％減少依賴

調查顯示，雖有32%的全球企業計劃加強與北美的貿易，卻也有22%的全球企業計畫減少對北美依賴（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據滙豐最新發布的Global Trade Pulse貿易調查報告，亞洲企業正展現強勁的調適韌性並邁向穩定，全新的貿易格局亦正加速成型；調查顯示，雖有32%的全球企業計劃加強與北美的貿易往來，卻也有22% 的全球企業計畫減少對北美的依賴，且這個數字是所有地區中，比重居最高。

隨著關稅影響逐漸平息，根據調查，亞洲企業預計供應鏈中斷對營收的影響將略低於六個月前。平均而言，亞洲企業預測未來兩年營收將受到13%的負面影響，低於約六個月前的18%；同時，18%的亞洲企業擔心營收損失將達到25%或以上，較六個月前調查的35%，等於已經下降一半，不過，仍略低於22%的全球平均。

滙豐最新發布貿易調查報告，68%的亞洲企業表示，貿易政策影響較六個月前轉趨明朗，而76%的企業認為，更清楚理解近期的貿易政策變化。

滙豐環球貿易方案部亞洲區主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，研究數據顯示，亞洲企業正在逐步適應新的環境。儘管對營收的擔憂略有緩解，但仍對風險保持警覺。關稅的不確定性刺激亞洲市場，而日益增強的確定感讓亞洲的企業能夠做出更明智的決策，並提前規劃。

其中，隨著關稅情勢逐漸明朗，調查顯示亞洲正出現新的貿易版圖：亞洲企業在制定貿易策略時更著重區內市場。在亞洲受訪企業中，41%計劃增加對東南亞的依賴，34%有意加深與東亞和北亞的關係，29%計劃加強與南亞的貿易往來。另外，三成亞洲企業計劃加強與歐洲合作。

針對全球企業的調查，「歐洲」是企業的首選目的地，有40%受訪者計劃加深與歐洲區域的關係，其次是「東南亞」的36%，而「東亞」和「北亞」、「北美」則均為32%。

值得注意的是，雖然32%的全球企業計劃加強與北美的貿易往來，但也有22% 的全球企業計畫減少對北美的依賴，這一數字在所有地區中最高。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，看到亞洲消費市場正不斷擴張，數位經濟蓬勃發展，加上供應鏈網絡發展成熟，吸引亞洲企業，甚至全球企業、佈局於亞太區內。台灣企業在全球供應鏈中扮演關鍵角色，而滙豐擁有遍佈亞洲及全球的服務網絡，能協助客戶深入開拓東南亞及南亞等高速成長市場，更能透過數位化的資金調度與貿易金融解決方案，幫助台灣企業將不確定性化為成長動力。

