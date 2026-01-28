獲利首破200億元創新高，土銀行務會議聚焦創新、價值與永續。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕土地銀行今（28）日召開115年度行務會議，董事長何英明與總經理張志堅共同揭示今年經營主軸為「創新引領．共創價值．邁向永續」，期勉全體經理人求新求變、強化競爭力，帶領銀行在穩健中持續成長。

何英明表示，感謝同仁努力，土銀去年稅前盈餘達200.34億元，創歷史新高，備抵呆帳覆蓋率2007.24%、逾放比僅0.07%，均居公股行庫之冠，並連續7年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定。同時配合政府打詐政策，強化AI識詐模型、攔阻詐騙金流，展現國營銀行的金融韌性與社會責任。

請繼續往下閱讀...

面對金融科技快速演進，何英明指出，將善用人工智慧與流程自動化，提升行員「硬實力」與「軟實力」，培育核心競爭人才，深化與客戶的價值連結。在綠色金融方面，土銀將推動氣候風險管理、溫室氣體盤查與公司治理，強化ESG與誠信經營文化，朝永續發展邁進。

在國際關稅與金融環境波動下，土銀也將呼應政策使命，協助中小微企業度過挑戰，運用「不動產一條龍」服務優勢，推動「外銷貸款優惠保證」及「中小微企業多元發展專案貸款」，落實「挺企業、保就業、促升級」政策。

張志堅則提出五大經營方針，包括「厚植金融韌性」、「深耕核心授信」、「開創多元獲利」、「善用數位科技」與「落實責任金融」。在金融韌性方面，將優化臺外幣存放款結構、強化流動性與資產配置，穩定利差與資金成本；在授信布局上，從不動產專業延伸至企業與個人金融雙引擎，支持中小企業、新興園區與都更危老，並擴大綠色融資與低碳轉型授信。

此外，土銀將整合財富管理、信託、承銷、外匯與收單等業務，提升手續費與非利息收入占比，打造多元獲利模式；同時以資安為基礎，導入智能客服、流程自動化與資料分析，優化線上服務與內部作業效率。

張志堅強調，責任金融不僅是法遵要求，更是對社會的承諾。從防詐、客戶權益保護到內部治理，土銀將持續扮演守護者角色，在追求績效之餘，兼顧誠信透明與社會信任，實踐公股銀行的專業與使命。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法